Кардиопакеты для сердечников: кому положены и как получить

Свыше 2 жителей Алтайского края, страдающих заболеваниями сердца, получили бесплатные кардиопакеты с препаратами, способные поддержать здоровье. Кому они предназначены и как их можно получить – в материале «КП».

Кому доступна новая льгота?

Новая региональная льгота начала работать с начала 2019 года. Ее ввели в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». На новую льготу могут рассчитывать люди с такими диагнозами, как нестабильная стенокардия, острый или повторный инфаркт миокарда и другие формы острой ишемической болезни сердца. Это около 8,5 тысяч пациентов ежегодно.

– Введение такой льготы было необходимо, так как многие после перенесенных инсультов и других коронарных событий, не уделяли должного внимания своему здоровью, а это чревато трагическими последствиями, – рассказывает главный кардиолог Алтайского края Анна Ефремушкина. – Бесплатные «кардиопакеты» получат все пациенты после операций на сердце, проведенных в отделениях краевого кардиодиспансера и краевой клинической больницы.

По словам врача, такая льгота позволит снизить процентное соотношение повторных инфарктов миокарда, развития внезапной сердечной смерти и сердечной недостаточности вследствие перенесенного острого коронарного синдрома.

Как получить кардиопакет?

В «кардиопакет» входят пять групп основных препаратов, которые предотвращают риск развития коронарных событий и помогают пациенту после хирургического вмешательства жить полноценно. Выходя из стен больницы, пациент будет получать «кардиопакет» сроком на один месяц. При этом сама льгота рассчитана на 12 месяцев.

– Пациент получает по одному пакету каждый месяц на протяжении года. Это обязывает его обращаться к своему терапевту или кардиологу каждый месяц для наблюдения. Врач наблюдает за здоровьем пациента и выдает рецепт на его получение. С ним нужно обратиться в ближайшую аптеку, – рассказывает доктор. – Если этих лекарств в наличии нет, то можно будет оставить заявку, и они поступят в организацию.

С начала внедрения кардиопакета, его получили 2115 пациентов Алтайского края. При выписке из кардиодиспансера лекарства получили 347 пациентов, при выписке из краевой клинической больницы – 88 льготников. На обеспечение лекарствами уже потрачено 2,42 млн рублей – почти по 1 тысячи рублей на сердечника.