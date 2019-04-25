На Алтае сердечники смогут получать бесплатный «кардиопакет»

Теперь тысячи жителей Алтайского края с заболеваниями сердца смогут на протяжении года бесплатно получать «кардиопакет». В нем содержатся препараты, предназначенные для поддержания здоровья сердечника.

Наблюдать и помогать

Как рассказала главный кардиолог Алтайского края Анна Ефремушкина, новая региональная льгота является важным нововведением в медицинской отрасли края. Льготниками становятся все люди, перенесшие острый коронарный синдром, а это – около 8,5 тысяч пациентов ежегодно.

– Бесплатные «кардиопакеты» получат все пациенты после операций на сердце, проведенных в отделениях краевого кардиодиспансера и краевой клинической больницы, – рассказывает Анна Ефремушкина. – В «кардиопакет» входят пять групп основных препаратов, которые предотвращают риск развития коронарных событий и помогают пациенту после хирургического вмешательства жить полноценно.

Выходя из стен больницы, пациент будет получать «кардиопакет» сроком на один месяц, хотя льгота предполагает домашнее лечение сроком 12 месяцев.

– Пациент получает по одному пакету каждый месяц на протяжении года. Это обязывает его обращаться к своему терапевту или кардиологу каждый месяц для наблюдения. Исходя из состояния больного, врач регулирует лекарства, входящие в «кардиопакет», и выдает рецепт на его получение. С ним нужно обратиться в аптеку, – рассказывает доктор. – Один год наблюдения за пациентом и принятия им назначенных лекарств помогут стабилизировать его состояние после вмешательства, и заболевание перейдет из смертельных в разряд хронических.

Жизненная необходимость

Введение такой льготы было необходимо, так как многие после перенесенных инсультов и других коронарных событий, не уделяли должного внимания своему здоровью, а это чревато трагическими последствиями.

– Если пациент не принимает препараты, которые предотвращают развитие фатальных событий, вероятность их многократно увеличивается, – подчеркивает врач. – Одной из возможных причин, по которой люди не покупают препараты, является отсутствие средств .

По словам врача, от введения этой льготы ждут многого.

– Ожидаемый эффект – снижение процентного соотношения повторных инфарктов миокарда, развития внезапной сердечной смерти и сердечной недостаточности вследствие перенесенного острого коронарного синдрома, – заключила кардиолог.

Цифра

В среднем, стоимость одного «кардиопакета» составляет 600 рублей.