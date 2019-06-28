2019-06-28T13:07:40+03:00
Дом. Семья

«Лицом к лицу»: лоси «попросили» барнаульца помочь перейти дорогу

Стали известны подробности путешествия лосей в краевой столице
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Лоси в БарнаулеЛоси в БарнаулеФото: Скриншот с паблика Barnaul 22
Изменить размер текста:

В Барнауле лоси пришли к барнаульцу за помощью в переходе проезжей части. Об этом сообщил житель краевой столицы Николай в паблике «Инцидент Барнаул».

- Около десяти часов вечера мне посчастливилось встретиться «лицом к лицу» с представителем дикой природы. Проезжая по Змеиногорскому тракту в районе Барнаульского Дендрария НИИ им. М.А. Лисавенко, я обратил внимание на несколько автомобилей, стоявших в правой полосе с включенной «аварийкой», водители и пассажиры которых с интересом рассматривали двух лосей, стоявших около трамвайных рельсов, - рассказал Николай.

Мужчина остановился и вышел из машины. На расстоянии около 30 метров от животных он попытался их сфотографировать.

- Пока я настраивал камеру на телефоне, выбирая оптимальный режим для съемки, один из лесных жителей направился в мою сторону. Он шел медленно и прямиком на меня. Как говорят специалисты по дикой природе, убегать от зверя нельзя. Лось может начать преследование, а удар лося смертельно опасен для человека. Не желая настолько близко встречаться с диким животным на открытой местности, я отошел в сторону леса и встал за первую попавшуюся березу, лось подошел вплотную и остановился с другой стороны тонкого березового ствола, - продолжил рассказ барнаулец.

По словам Николай, лось выглядел вполне миролюбиво. Более того, «в глазах у него читалась просьба о помощи, ведь уже вторые сутки они не могут перейти четырехполосную автомобильную магистраль». Напомним, впервые животные были замечены в этом месте 25 июня.

Очевидцам так и не удалось помочь животным. Лоси скрылись в чаще леса. Горожане обратились в различные службы и организации, которые могли бы помочь заблудившимся животным. Однако попытки оказались безрезультативны.

Напомним, во вторник, 25 июня, в Барнауле на трамвайных путях заметили двух лосей. Как рассказали очевидцы, сохатые бегали по путям в районе Змеиногорского тракта.

Читайте также:

Два лося бегали по трамвайным путям в Барнауле

В Барнауле на трамвайных путях заметили двух лосей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Барнауле почти на год перекроют участок улицы из-за ремонта моста
Маршрутка и автобус столкнулись в Барнауле
Спасатели возобновили поиски туристов, попавших под лавину на Алтае
В Алтайском крае стали проводить исследования для уточняющей диагностики рака
В Барнауле обновляют дороги возле нового медицинского центра
В Барнауле начали давать горячую воду в домах по контуру ТЭЦ-2
В Барнауле девушка украла несколько вещей из магазина
АГМУ значительно улучшил позиции в новом рейтинге 100 лучших вузов России по версии Forbes
Счет в пользу девочек: Сотрудники барнаульского зоопарка определили пол новорожденных тигрят и львят
Администрация Ярового расторгает договор с городской ТЭЦ через суд
В Алтайском крае планируют создать 60 тысяч новых рабочих мест
В Барнауле завершился первый этап гидравлических испытаний
В Алтайском крае насмерть сбили молодую девушку
Микробиологический ликбез: влияние хрома на организм человека
У студентов военного учебного центра АлтГТУ начинаются учебные сборы
Жару и дождь прогнозируют в Алтайском крае
На алтайском комбинате «Индустриальный» уволят половину сотрудников
Житель Барнаула зарезал знакомую и лег спать
В Алтайском крае к 2030 году планируют добиться нулевой смертности в ДТП
Активисты ОНФ призвали администрацию Бийска защитить новую дорогу от большегрузов
В Барнауле скончался 101-летний пограничник
В Барнауле в течение месяца ночью будут перекрывать Старый мост
Иностранные студенты АлтГТУ успешно завершили обучение русскому языку
Житель Змеиногорска забил до смерти соседа кочергой
Жительница Барнаула поверила, что выиграла 13 млн рублей
Жители Барнаула боятся повисшего на проводах дерева
Александр Терентьев предупредил губернатора края об оползне в Советском районе
В Алтайском крае рассказали о серьезном дефиците кадров в области медицины
Почти все официальные пляжи Алтайского края начали работу