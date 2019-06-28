«Лицом к лицу»: лоси «попросили» барнаульца помочь перейти дорогу

В Барнауле лоси пришли к барнаульцу за помощью в переходе проезжей части. Об этом сообщил житель краевой столицы Николай в паблике «Инцидент Барнаул».

- Около десяти часов вечера мне посчастливилось встретиться «лицом к лицу» с представителем дикой природы. Проезжая по Змеиногорскому тракту в районе Барнаульского Дендрария НИИ им. М.А. Лисавенко, я обратил внимание на несколько автомобилей, стоявших в правой полосе с включенной «аварийкой», водители и пассажиры которых с интересом рассматривали двух лосей, стоявших около трамвайных рельсов, - рассказал Николай.

Мужчина остановился и вышел из машины. На расстоянии около 30 метров от животных он попытался их сфотографировать.

- Пока я настраивал камеру на телефоне, выбирая оптимальный режим для съемки, один из лесных жителей направился в мою сторону. Он шел медленно и прямиком на меня. Как говорят специалисты по дикой природе, убегать от зверя нельзя. Лось может начать преследование, а удар лося смертельно опасен для человека. Не желая настолько близко встречаться с диким животным на открытой местности, я отошел в сторону леса и встал за первую попавшуюся березу, лось подошел вплотную и остановился с другой стороны тонкого березового ствола, - продолжил рассказ барнаулец.

По словам Николай, лось выглядел вполне миролюбиво. Более того, «в глазах у него читалась просьба о помощи, ведь уже вторые сутки они не могут перейти четырехполосную автомобильную магистраль». Напомним, впервые животные были замечены в этом месте 25 июня.

Очевидцам так и не удалось помочь животным. Лоси скрылись в чаще леса. Горожане обратились в различные службы и организации, которые могли бы помочь заблудившимся животным. Однако попытки оказались безрезультативны.

Напомним, во вторник, 25 июня, в Барнауле на трамвайных путях заметили двух лосей. Как рассказали очевидцы, сохатые бегали по путям в районе Змеиногорского тракта.

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