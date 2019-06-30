«Главное – жизни»: на Алтае мужчина спас зажатых в автомобиле женщину и детей

29 июня на трассе «Барнаул-Камень-на-Оби» произошло ужасающее ДТП. Женщину и двоих детей зажало в автомобиле, но на помощь им пришел неравнодушный мужчина.

Авария произошла на трассе после села Батурово. Как пишут в паблике «Инцидент Барнаул» очевидцы, женщина-водитель не справилась с управлением, в результате чего автомобиль «Toyota» улетел в кювет. От удара женщина и двое детей, среди которых мальчик около 11 лет и девочка чуть помладше, потеряли сознание. Водитель оказалась зажата ремнем безопасности.

Автомобилисты, проезжающие мимо, остановились для оказания помощи пострадавшим. По словам свидетельницы происшествия, первым остановился Михаил Невзоров. Мужчина, рискуя своей жизнью, вытащил женщину и детей из автомобиля. Муж очевидицы помог вытащить вещи пострадавших, а затем вызвал бригаду скорой помощи и спасателей МЧС.

Страшно представить, какая трагедия могла бы произойти, если бы мужчина не оказался рядом, так как сразу после спасения пострадавших автомобиль загорелся. Салон авто выгорел полностью.

- Это был ужас! Но это железо, а главное - жизни людей, - добавила участница сообщества.

Напомним, 24 мая на трассе Барнаул – Рубцовск 36-летняя женщина погибла, спасая своих детей, которые находились в автомобиле. Из-за горящей травы на трассе было много дыма. Из белого автомобиля зачем-то вышла женщина-водитель и направилась в сторону задних сидений. Очевидец поясняет, что, как она поняла позже, там находилось двое детей. В этот момент к автомобилю уже приближалась фура. Водитель большегруза не успел затормозить и насмерть сбил женщину.

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