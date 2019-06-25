Роженица из Курьи наказала больницу за «мертвый плод»

– Никто не верил, что я выиграю это дело против медиков – все только усмехались, мол, потратишь время и нервы, – говорит Татьяна Трушина. – Но мне удалось практически невозможное.

«Плохо тужилась»

Речь идет о трагедии, которая произошла еще в августе 2016 года – тогда ребенок Татьяны Трушиной из села Усть-Таловка Курьинского района умер во время родов.

«Комсомолка» рассказывала об этой страшной истории. Напомним подробности. Сотрудник полиции Татьяна Трушина и ее муж Александр с нетерпением ждали рождения второго ребенка. Дочке уже придумали имя – Алечка. Купили кроватку и игрушки. Но плюшевый мишка оказался не у кроватки девочки, а на ее могиле…

Девочку вытащили уже мертвую и попытались демонстративно спасать.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Свои роды в Курьинской больнице Трушина вспоминает как ад. Плод был крупный, роженица просила сделать «кесарево», но ей предложили «потужиться». Роды затягивались. В какой-то момент плечики ребенка застряли, у медиков началась паника. Девочку, в конце концов, вытащили уже мертвую и попытались демонстративно спасать.

Анестезиолог так и сказал во время судебного заседания : понял сразу, что ребенок мертвый, но решил себя обезопасить, потому что есть роженицы, которые фантазируют, что умершие дети кричат.

После в тишине, похожей на смерть, Татьяне объявили, что она сама виновата – плохо тужилась…

– Так и получилось, – развела руками гинеколог Марина Филатова.

«Верните материнский капитал»

Дальше началась чехарда со справками. Сначала семье выдали свидетельство о рождении, следом – о смерти дочери (оба от 28 августа 2016 года ).

Спустя какое-то время семья получили материнский капитал. Однако, потом экспертиза покажет, что ребенок живым не рождался, и больница потребует аннулирование этих свидетельств, что означало и возврат материнского капитала. Не оправившейся от горя Татьяне, приходилось в разборках на эту тему в больнице и ЗАГСе вновь и вновь слышать нестерпимую фразу: «у вас был мертвый плод».

Но сразу после похорон дочки тридцатилетняя женщина собрала в кулак всю волю и дала себе слово, что накажет виновных в гибели своей девочки.

Врачебные ошибки

– Я изучила медицинскую литературу на эту тему, и уже сама видела все огрехи гинеколога, потом это же подтвердила независимая экспертиза, – рассказывает Татьяна.

Эксперты в своем заключении говорят о дефектах оказания медицинской помощи в Курьинской больнице. Выяснилось, что врачами не был проведен полноценный КТГ мониторинг во время родов, что было недопустимо. Также по заключению экспертизы, медики, пытаясь освободить застрявшие плечики ребенка, действовали неверно. И это уменьшало шансы девочки родиться живой.

Курьинская районная больница должна выплатить семье Трушиных 325 тысяч рублей.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Гинеколог Марина Филатова на суде с этими выводами не согласилась, заметив, что сделала все возможное для спасения жизни ребенка (в акте первой ведомственной проверки местного Минздрава также говорилось, что медицинская помощь Трушиной оказана в полном объеме, что врач делала все верно, а смерть была неуправляемой).

– Я надеялась, что Филатова, придя на суд, выразит хотя бы соболезнование. Это же вовсе не означало, что она признает вину! Но этого не было, – говорит Татьяна.

Компенсация

По решению Змеиногорского городского суда от 23 апреля по гражданскому делу Курьинская районная больница должна выплатить семье Трушиных компенсацию морального вреда: – 250 тысяч рублей, плюс штраф – 75 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу и больница уже начала выплачивать деньги.

– Я потратила на судебные тяжбы три года, – говорит Татьяна. – Но дело ведь не в деньгах… Я тоже могла отступить, как многие делают, но тогда бы я всю жизнь прокручивала эту ситуацию… А сейчас почувствовала какое-то удовлетворение. Пусть моя история будет примером для других мамочек, которые столкнулись с врачебной небрежностью и горем. Добиться справедливости можно!

Радость

Татьяна поделилась с «Комсомолкой» радостной новостью – за время, что шли суды в их семье родился мальчик.

– Я ужасно боялась этих родов после гибели Алечки, малыш ведь тоже был крупный, – рассказала мамочка. – Поэтому за три недели уехала рожать в «ДАР» в Барнаул.

Там, по словам Татьяны, ей все очень понравилось, в том числе отношение врачей. В перинатальном центре роженице делали кесарево сечение, малыш родился здоровым, весом 4360. В сентябре мальчугану исполнится два годика.