Как жить, если у тебя рак. Часть 3

Ежегодно на всероссийскую горячую линию службы «Ясное утро» поступает более 200 звонков от жителей Алтайского края. Люди, столкнувшиеся с диагнозом «онкология», ищут ответы на непростые вопросы, лицом к лицу с которыми они оказались. Наиболее частые запросы от пациентов нашего региона касаются поиска эмоционального баланса в отношениях между близкими людьми. Онкопсихолог службы Елена Бусель рассказала, как можно его достичь. Сегодня мы продолжаем серию публикаций на эту тему.

- В обществе существует две противоположные позиции: говорить пациенту все о его диагнозе или же максимально оградить его от негативной информации. Как правильнее?

- Правильного ответа на этот вопрос нет, это очень индивидуально. Главное понять, будет ли полезно человеку узнать о своем диагнозе. Посмотрите, как вообще по жизни он реагирует на тяжелые события.

Если в кризисных ситуациях, он мобилизуется и активно ищет варианты решения проблемы, то ему нужно знать все подробности своей болезни. А если человек по характеру «страус», привык отгораживаться от трудностей, полагаться на «авось само как-нибудь рассосется», то близкие могут взять инициативу в свои руки, и аккуратно направить его действия в нужную сторону. Но и здесь очень важно продумать и понять, как будет проходить лечение, что надо будет говорить о лечении человеку, не скажется ли утаивание информации от больного на отношениях в семье, ведь каждый из нас чувствует неискренность, неловкие паузы, отведенный взгляд, а у больного человека это еще преломляется через призму болезни.

«Все будет хорошо» - ритуальная фраза, которая отталкивает от вас больного и никак не помогает.Фото: Юлия КОРЧАГИНА

- Узнав, что них рак, многие онкопациенты всерьез задумываются об осознанном уходе из жизни, в которой больше не видят будущего. Как распознать у больного предсуицидальное состояние?

- С появлением подобных настроений больной начинает явно или завуалировано говорить о чувстве невыносимого страдания, которое он испытывает. «Выхода нет». «Я смертельно устал от всего этого». «Я не могу и не хочу так больше жить». «Я не выдержу всех этих мучений». «Какой смысл продолжать такую жизнь». Он подавлен, ничего не хочет, стремится отгородиться ото всех. Когда это не разовая ситуация, а регулярные систематические посылы, то необходимо обращать на это внимание.

- Что нужно делать? Чем можно помочь?

- Предсуицид – это уже не простая психологическая проблема. Это особое психофизиологическое состояние, снимать которое нужно, в том числе, и медикаментозно. Поэтому задача близких в этом случае - привести больного к врачу– психотерапевту или психиатру. Только они в силах правильно диагностировать подобные состояния, понять его причины и определить те якоря, которые помогут вытащить человека «со дна», выписать лекарства при необходимости.

Не давите на него, дайте ему понять, что вы уважаете его чувства: «Я вижу, как тебе невыносимо тяжело, больно. Но есть специалисты, которые могут помочь. Давай обратимся к ним, чтобы ТЕБЕ СТАЛО ЛЕГЧЕ».

Универсальных формул слов поддержки для онкобольных нет. Для каждого, из миллиардов живущих на Земле, форма поддержки будет особенной.Фото: Юлия КОРЧАГИНА

- Как поддержать близкого человека, не доставив ему психологического дискомфорта своими эмоциями и поступками – жалостью, сочувствием, гиперопекой?

- Очень многие наши абоненты, звонящие с подобными вопросами, хотят получить конкретную рекомендацию, фразы, слова, которые можно взять и сразу начать применять. Но универсальных формул нет и быть не может. Для каждого, из миллиардов живущих на Земле, форма поддержки будет особенной.

- В непростых ситуациях обычно стараются приободрить: «Держись! Будь сильным!».

- А с чего вы взяли, что я обязан быть сильным сейчас? Вы-то сами смогли бы быть безоговорочно сильным в такой ситуации?! Лично я, наверное, говорила бы про то, что испытываю в этот момент. Не персонифицированное «мне тебя жалко», а отношение к ситуации в целом: «мне очень жаль, что все так случилось, для меня все это тоже ужасно тяжело, я очень переживаю за тебя, но я рядом с тобой, и готова пройти этот путь вместе».

- А вы говорите, что нет универсальных слов – вот же они!

- Ничего подобного. Вам они показались приемлемыми, а кого-то могут обидеть или расстроить. Кому-то нужно просто молча пожать руку, потому что слова для него ничего не значат. А для кого-то наилучшим вариантом будет предложение: «Скажи, как я могу тебе помочь?», а может быть просто «Давай куплю молока?» . У мужчин вообще все по-другому. Друг может хлопнуть друга по плечу: «Братан, я - рядом!». И для них это будет означать максимальный уровень поддержки.

Еще раз повторюсь. Нет универсальных схем и формулировок. Просто почувствуйте своего близкого, и тогда нужные слова найдутся сами.

- Почему пациенты часто раздражаются, когда им предлагают помощь?

- Помощь ли? Или дают советы? Это разные вещи. Советы часто даются «без спроса». Очень обидно наблюдать перегибы в отношениях, когда близкие начитаются умных книг и, совершенно не адаптируя прочитанное, начинают давить: «давай говорить о твоей болезни, расскажи, что ты чувствуешь». А человек не хочет этого. Он, может быть, сейчас вообще хочет анекдоты потравить, чтобы развеяться. Отсюда и раздражение. Потому что все это не про поддержку пациента, а про страхи говорящего.

В отличие от таких отношений, основной принцип бережной поддержки состоит в том, что человек должен быть не ведомым, а ведущим, запрос помощи в том или ином виде должен исходить от него. Чаще всего людям не требуются ваши советы – им просто нужна рука, которая поддержит, ухо, которое выслушает и сердце, которое поймет.

Кому-то нужно просто молча пожать руку, потому что слова для него ничего не значат. А для кого-то наилучшим вариантом будет предложение: «Скажи, как я могу тебе помочь?», а может быть просто «Давай куплю молока?».Фото: Юлия КОРЧАГИНА

- Почему слова «все будет хорошо» считаются плохой поддержкой?

- Эта ритуальная фраза настолько замылена обществом, что мы всегда автоматически используем ее, как пластырь для раны, что бы ни произошло в нашей жизни или жизни близких нам людей.

А откуда вы знаете, что все будет хорошо? Кто вам это сказал? Или вы волшебник, и можете заглядывать в будущее? И если там все будет хорошо, то значит сейчас, здесь, у меня, все 100% плохо?! Именно так считываются эти слова теми, кому их говорят.

Это мертвая, пустая фраза, которая никак не помогает. Человек «слышит» это как «Замолчи! Мне тяжело с тобой таким!». Это не просто обесценивание его чувств. Когда вы говорите о своих проблемах, и слышите в ответ «все будет хорошо», вы интуитивно понимаете, что между вами непроницаемая стена. Этой фразой он словно говорит: «Ну ладно, хватит уже, давай о другом».

- Порекомендуйте нашим читателям книги «по теме», которые помогли бы в какой-то мере понять состояние онкобольного человека, его картину мира, нюансы взаимоотношений с окружающими его людьми.

- На самом деле, литературы на темы, связанные с тяжелой болезнью, смертью, конкретно с онкологией сейчас очень много. Я могу порекомендовать лишь те, что прочла сама. Например, мне очень понравилась книга Катерины Гордеевой «Победить рак». У нее есть еще и видео-проект из трех серий, если вдруг не видели, посмотрите обязательно.

Давид Серван-Шрейбер «Антирак: Новый образ жизни» и «Антирак: Прощаться можно много раз». Автор - доктор медицинских наук, нейробиолог. В 31 год он обнаружил у себя злокачественную опухоль мозга. Врачи говорили, что он проживет 6 месяцев, но ему удалось прожить 19 лет.

Еще Роман Супер «Одной крови» и «Оскар и Розовая дама» Эрика-ЭмануэляШмитта. Последнее – это удивительная история мальчика, в котором сочетается взрослый и ребенок. Врачи обнаружили у Оскара рак, и после этого его жизнь кардинально меняется.

Онкопсихолог службы «Ясное утро» Елена БусельФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Напоследок – ваш самый важный совет для родных и близких онкопациентов.

- Будьте искренними и наберитесь терпения. Оно станет вашим главным помощником в бережной поддержке ваших близких. И помните, что консультанты нашей горячей линии – бесплатной и анонимной – на связи 24 часа 365 дней в году.

Подсказка КП

Телефон всероссийской горячей линии службы поддержки онкопациентов «Ясное утро» - 8 800 100 0191. Круглосуточно. Анонимно. Бесплатно. Полезные статьи и ссылки на сайте