Школьница и ее парень покончили с собой на Алтае

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-11T16:19:36+03:00

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В Алтайском селе найдена мертвой 17-летняя школьница и ее 20-летний возлюбленный. Их тела обнаружили 10 октября в надворной постройке возле дома, где жил парень. Предположительно, молодые люди покончили жизнь самоубийством – на телах нет признаков насильственной смерти. Сейчас ЧП расследует краевой Следственный комитет.

В небольшой деревне, где жили погибшие влюбленные, все друг друга знают. Алина (имя изменено – прим.авт.) и Максим встречались около полутора лет. Школьница не раз говорила подружкам, что очень любит своего парня, а тот ее. Знакомые девушки рассказывают, что незадолго до смерти Алина узнала, что ждет ребенка. Правда, официального подтверждения этой информации пока нет.

- Алина была очень доброй и общительной. Всегда всем поможет в трудную минуту, вечно подбирала бездомных котят, хотя семья у нее не богатая – лишний рот им точно был не нужен, - говорит знакомая школьницы.

Максим напротив, был замкнутый, тихий и меланхоличный. Друзья погибшей Алины считают, что он мог подтолкнуть ее к самоубийству.

- У них были отличные отношения, только он ее постоянно ревновал, - рассказал знакомый погибшей девушки, попросив не называть его имени. - Я думаю, Максим ее уговаривал пойти на это, он давно хотел покончить с собой.

Похороны Алины пройдут 12 октября.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Предсмертная записка

На странице Максима в соцсети опубликована единственная запись – в ней он прощается со своей возлюбленной:

«Если ты читаешь это, значит, меня уже нет в живых, и сбылась самая большая мечта моей жизни. Сейчас, когда все стало на свои места, я пишу тебе это послание. Моя жизнь должна была окончиться, когда она у меня только начиналась. Все эти годы я лишь убивал свое время (…). Пишу я для того человека, который после стольких лет скуки и печали смог развеять этот пустой, серый мир. Прошу, помни – когда ты улыбаешься, в моей душе становится светло и хорошо, а все остальное абсолютно не важно. Если ты жива и прочтешь это письмо, значит, ты оказалась умничкой и все выдержала. Знай, я всегда буду любить тебя. Теперь у тебя есть собственный Ангелочек, который не даст совершать какие-либо ошибки. Все мы увидимся на небесах».

Ромео и Джульетта

Возможно, Максим свел счеты с жизнью, а девушка не смогла пережить боль разлуки и пошла по его стопам. Но более вероятно, что парочка договорилась о суициде. На странице Максима опубликован патетичный статус:

«Когда игра заканчивается, король и пешка падают в одну и ту же коробку». А Алина, словно в ответ ему пишет «1:1».

Скриншот страницы Максима

По предварительным данным, смерть наступила примерно в одно и то же время. Тела нашла родственница Максима, кажется, это была его младшая сестра. Алину похоронят 12 октября, а когда Максима - пока неизвестно.