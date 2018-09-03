Семья Шубенковых: Отец – чемпион, сын - вундеркинд

СЕГОДНЯ 12:01 2018-09-03T12:13:41+03:00

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24 августа Ярославу Шубенкову, сыну прославленного алтайского барьериста Сергея Шубенкова, исполнилось три месяца. Как рассказывают родственники спортсмена, малыш развит «не по годам».

- Когда в три месяца пришли с ним на плановый медицинский осмотр, врачи удивились - в кого он у нас такой большой и толстенький? Мама вроде худенькая, папа тоже. Кстати, после этого он начал переворачиваться, хотя дети начинают это делать, как правило, только в четыре месяца, - рассказывает мама Сергея Шубенкова Наталья Михайловна. - Когда Сережа был маленький, я вела дневник. Недавно его перечитала и поняла, что внучок опережает своего папу по многим показателям. Нам сказали, что таким темпом он у нас и заговорит раньше. Пока что от папы он отстает в росте только на один сантиметр, а так – во всем впереди.

Скоро домой

Сам Сергей Шубенков тем временем штампует победы одну за другой и устанавливает новые рекорды. Так, в последний день лета в финале престижного турнира «Бриллиантовая лига» в Брюсселе барнаулец обновил рекорд России, к слову, который сам же и установил на чемпионате мира-2015. В этот раз он прошел свою коронную дистанцию в 110 метров с барьерами за 12.97!

Коллекция наград Шубенкова пополнилась 7-килограммовым кубком с огромным стеклянным «алмазом».Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Подопечный Сергея Клевцова оставил своих соперников далеко позади. Причем если на прошедшем недавно чемпионате Старого света победителя пришлось определять по фотофинишу (тогда выяснилось, что сибиряк уступил обладателю золотой медали 0,002 секунды), то в этот раз Паскаль Мартино-Лагард стал только лишь четвертым - 13.36. Для действующего чемпиона Европы – это провал. Что касается нашего Шубенкова, то он стал первым российским барьеристом, которому удалось дважды взять кубок «Бриллиантовой лиги». Первый он завоевал в прошлом году.

Помимо этого 2 сентября в Италии прошел международный турнир европейской серии. Барнаульский спринтер и тут стал первым. На финише Сергей Шубенков показал время – 13.09 секунды. Это рекорд соревнований. Предыдущий принадлежал американцу Джейсону Ричардсону (13,18). Он установил его еще в далеком 2012 году.

Впереди у барнаульца еще два старта - в Загребе и Континентальный кубок в Остраве. На этом его сезон завершится и Сергей, наконец-то, вернется домой, к семье.

Призовые

В этом году за победу в каждом из этапов «Бриллиантовой лиги» легкоатлету вручались призовые – 10 тысяч долларов. Сергей Шубенков стал лучшим на двух – в Лозанне и Монте-Карло. Помимо этого как победитель финала он получит «премию» в 50 тысяч долларов и 7-килограммовый кубок с огромным стеклянным «алмазом». Но и это не самое главное. Лучшие спортсмены должны получить индивидуальные приглашения на чемпионат мира-2019.

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