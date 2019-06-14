Как жить, если у тебя рак. Часть 2.

Услышав фразу «У вас рак», быстро взять себя в руки удается лишь единицам. Большинству пациентов предстоит пройти «маршрут» из нескольких эмоциональных этапов - шок и отрицание, агрессия, торг, депрессия, осознание. И для каждого он сложится по-своему.

Вместе с онкопсихологом, резидентом службы «Ясное утро» Еленой Бусель мы запускаем серию публикаций под общим названием «Как жить, если у тебя рак».

Шок и отрицание: почва уходит из-под ног

Как распознать?

Многие пациенты описывают это состояние такими словами: «эта новость меня оглушила, словно поезд на полном ходу сбил». Человек на некоторое время выпадает из реальности. Он смотрит, но не видит, слушает, но не слышит, не способен адекватно воспринимать поступающую к нему информацию. На этом же этапе пациенты могут впадать в состояние отрицания: пытаются сменить врача, пересдать анализы, надеясь, что их диагноз – это ошибка.

В чем опасность?

Человек не может критично оценить ситуацию и свои действия в ней. Он может легко пропустить по-настоящему важную информацию и не задать нужные вопросы, заострив внимание на несущественных деталях. По этой же причине на этом этапе больные часто не находят контакта с врачом – пациент и доктор живут, словно в параллельных реальностях.

«На этой стадии существует опасность потери времени из-за ступора и недоверия или вовсе отказа от лечения - «раз это какая-то ошибка, то и лечиться мне не нужно», - предупреждает Елена Бусель.

В чем ценность?

Шок – это защитная реакция. Человек испытывает шок, когда новая информация не может быть быстро переведена в формат, сопоставимый с привычной для него картиной мира. Состояние шока дает возможность психике постепенно впустить в сознание тяжелую информацию, постепенно осознать ее.

Что делать?

Лучше в «такие» места ходить с кем-то из близких. Что бы там ни говорили, а родное плечо действует успокаивающе. Кроме того, близкий человек будет второй парой глаз и ушей и поможет сориентироваться в информации, поговорит с врачом, узнает все нюансы предстоящего лечения. На этом этапе очень важно не давить на человека, а дать ему время прийти в себя, восстановить контакт с реальностью.

Агрессия: поиск виноватых

Как распознать?

Это состояние ни с чем не спутать: невероятное количество отрицательной энергии буквально разрывает человека изнутри. «Почему я»?! «За что мне это»?! «Вам не понять того, что я чувствую!». Он злится, кричит, рыдает, обвиняет всех и вся в своем состоянии - родителей, передавших «плохие» гены по наследству, экологию, врачей, которые вовремя не распознали болезнь.

В чем опасность?

Агрессивное состояние опасно само по себе, не важно, связано оно с онкологией или чем-то еще. Тяжелее всего в этой ситуации приходится родственникам. Если врачу какие-то претензии могут быть и не высказаны, то родные всегда оказываются мишенью №1. Но ведь предел терпения не бесконечен – в случае затянувшейся агрессии важный эмоциональный контакт может разрушится, и человек утратит психологическую поддержку со стороны самых близких ему людей.

В чем ценность?

Агрессия, как бы парадоксально это ни звучало, помогает направить энергию на главную цель – борьбу с болезнью. При этом обязательное условие - эта эмоция должна быть прожита, а не копиться «бомбой замедленного действия» внутри человека.

- У меня были клиенты, которые выходили в чистое поле неподалеку от железной дороги и каждый раз, когда проходил поезд, громко и долго кричали. Они признавались, что после этого чувствовали усталость и злость отступала, - поделилась Елена Бусель.

И кстати, эта стадия обычно не длится очень долго.

Что делать?

Агрессивной энергии нужно дать выход, избавиться от нее максимально «экологичным» для окружающих и безопасным для себя способом.

Если позволяет физическое состояние, и врач не против, можно заниматься спортом – польза для онкобольного будет двойная.

Кому-то может помочь техника рисования – «переводя» свои агрессивные чувства в визуальные образы, человек проживает эту эмоцию, снижает ее «градус». Аналогичным образом работает история с разрыванием бумаги – просто и эффективно.

Большинству пациентов предстоит пройти «маршрут» из нескольких эмоциональных этапов - шок и отрицание, агрессия, торг, депрессия, осознание.Фото: предоставлено пресс-службой

Торг: ложные эквиваленты

Как распознать?

Для этой стадии характерны попытки «выторговать» как можно больше времени жизни у самых разных «инстанций». Фразы-маркеры, которые помогают определить, что человек находится на этом этапе всегда строятся по схеме «если…то». «Если я сейчас начну ходить в церковь, болезнь уйдет». «Если я начну принимать отвар из еловых шишек (питьевую соду, настойку из пчелиных крылышек и проч.), я смогу выздороветь». «Если я попрошу прощения у всех, кого обидел, я поправлюсь».

В чем опасность?

На этом этапе люди часто обращаются к разным экстрасенсам, гадалкам и энергетикам. В этот момент нечистоплотные целители могут воспользоваться состоянием человека и начать выкачивать из него деньги.

- Нет ничего страшного, если человек ходит в церковь, пьет настойку из шишек, восстанавливает разрушенные отношения, но при этом продолжает активно лечиться, - напоминает Елена Бусель. – Нужно взаимодействовать со своим врачом, спрашивать его совета, прежде чем испробовать какой-то новый «рецепт»».

В чем ценность?

Именно на стадии торга человек как никогда не готов смириться и впасть в отчаяние. Он активно ищет выход, а значит, ему можно предлагать варианты.

Что делать?

Когда появятся подобные мысли, главное вовремя их отследить. Аккуратно, без давления проговорите с ним: если тебе так комфортнее, давай будем делать еще и то, что ты хочешь (предварительно проконсультировавшись с врачом – не навредит ли тебе это?), но назначенное лечение все равно продолжим.

Депрессия: а внутри - пустота

Как распознать?

Верные спутники депрессии – постоянная апатия, отсутствие жизненных сил, плаксивость, чувство беспомощности и безысходности. Человеку кажется, что его болезнь – непосильная ноша. Он стремится отгородиться от всех, по этой причине ему крайне тяжело продолжать лечение, у него нет сил.

В чем опасность?

Как правило, это затяжной по времени этап. Когда человек постоянно жалуется и плачет, становится невероятно трудно его выносить. Близким придется запастись недюжинным терпением, чтобы не потерять эмоциональный контакт с больным. Затянувшееся состояние депрессии на фоне чувства одиночества и покинутости может привести к суицидальным мыслям.

В чем ценность?

Печаль и грусть – это те чувства, которые человек испытывает, когда прощается с чем-то, отпускает. Недаром этот этап часто характеризуется как полная перезагрузка. Именно на стадии депрессии человеку открываются новые экзистенциальные смыслы. Вопрос «За что мне это?» сменяется осознанием «Мне эта ситуация дана ДЛЯ чего-то». Проживая это, человек меняется, ему постепенно становится легче.

Что делать?

Ни в коем случае не обесценивайте состояние, которое он переживает! У нас же часто бывает как: «Перестань! Не делай из мухи слона! Другим гораздо хуже бывает!». Когда слышишь такое, уже ни чем не хочется делиться.

Просто принимайте человека таким, какой он сейчас. Хочется ему поплакать? Пусть плачет. Боится? Пусть расскажет, как ему страшно. Нужно дать ему обнулиться, выпустить то, что скопилось у него внутри. Но не забывайте заботиться и о себе. Находите возможность заниматься любимыми делами, в этот период вам, как никогда, понадобится энергетическая подпитка.

Онкопсихолог службы «Ясное утро» Елена БусельФото: из личного архива героя(ев) публикации

Принятие: ведущий, а не ведомый

Как распознать?

Человек начинает видеть в болезни не наказание, а смысл – и у каждого он свой. Происходящее воспринимается как колоссальный опыт, появляется ощущение силы и возврата контроля над собственной жизнью.

В чем ценность?

Человек нащупывает то, на что можно опереться. Состояние, в котором он согласен с окружающей реальностью, согласен с собой в ней. Это период времени наиболее подходит для принятия осмысленных взвешенных решений. На этом этапе пациенты, как правило, мобилизуют свои усилия, чтобы, несмотря на недуг, продолжать жить с пользой для себя и близких.

В чем опасность?

Стадия принятия – это не всегда счастливый конец. В какой-то момент человек может вновь впасть в депрессию или начать агрессивную атаку на окружающих. Так бывает. И все-таки - пусть ненадолго, пусть он соскользнул и не удержался, но это ощущение было и наверняка опять вернется!

Что делать?

Жить. Наполнять любовью и смыслом каждый момент. Ведь никто не знает, сколько еще времени отмерено каждому из нас.

Кстати

С начала 2019 года на горячую линию всероссийской службы поддержки онкопациентов «Ясное утро» поступило чуть больше 100 обращений из Алтайского края. Это не более 1% от общего количества запросов. Для сравнения 28,5% звонков поступает от жителей Москвы. А между тем, проект может помочь пациенту и его близким справится со многими социальными, психологическими и юридическими проблемами, которые сопровождают онкологическое заболевание в нашей стране.

Подсказка КП

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