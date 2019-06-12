Открытые бассейны Барнаула: где уже можно искупаться

Из-за неустойчивой погоды открытие официального городского пляжа Барнаула и пляжа «Водной мир» перенесли. Но в День России, 12 июня, обещают жару, впрочем, как и на следующий день. Поэтому наверняка многие горожане захотят открыть купальный сезон. Где это можно сделать и сколько это будет стоить – в материале «Комсомолки».

Открытые бассейны «Обь»

Адрес: ул. Папанинцев, 96, тел. (3852) 36-77-95

В спорткомплексе два открытых бассейна - взрослый (длиной 25 метров) и небольшой детский с надувными игрушками. В бассейне можно отдохнуть как час, так и весь день. Режим работы: с 10.00 до 20.00.

Стоимость:

Детский билет для дошкольников: 80 руб/час

Билет для школьников: 150 руб/час, 400 руб /день

Для взрослых: 170 руб/час, 600 руб /день

«Адриатика»

Адрес: ул. Попова 167а, тел. (3852) 50-14-91

В комплексе работают три открытых бассейна разного размера (два детских и взрослый). Они открылись еще 5 июня, спорткомплекс работает с 9.00 до 20.00.

Взрослый билет - 400 руб /деньСтоимость:

Дети до 14 лет - 350 руб /день

Проход для детей до трех лет – бесплатно

Открытые бассейны БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ

«Крыша»

Адрес: ул. Мало-Олонская, 28, тел. (3852) 71-73-50

В комплексе есть два бассейна – взрослый и детский. Они начали работать с 5 июня. Режим работы: с 10.00 до 20.00.

Стоимость:

Взрослый билет - 400 руб /день

Детский билет (от 5 до 12 лет) - 200 руб /день

До пяти лет – бесплатно.

Также в бассейне действует акция - все билеты после 18.00 со скидкой 50%.

«Чайка»

Адрес: Борзовая заимка, ул. Пионерская Долина, 4, тел. (3852) 55-65-59

В парке отдыха «Чайка» работает 50 метровый открытый бассейн. Помимо него есть баскетбольная, волейбольная площадки и футбольное поле. Бассейн открылся еще в конце мая. В случае, если вы останавливаетесь на несколько дней и заказываете номер – вход в бассейн бесплатный. Комплекс работает с 10.00 до 20.00.

Стоимость:

В будние дни вход для детей до 10 лет: 200 рублей.

Вход для взрослых в будние дни: 300 рублей

Для детей до трех лет – бесплатно

В выходные цена на посещение меняется:

Вход для детей до 10 лет: 300 рублей

Для взрослых: 500 рублей

Открытые бассейны БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ

Комплекс открытых бассейнов «Пляж»

Адрес: ул. Энтузиастов, 12в, тел. (3852) 76-76-76

На сегодняшний день в комплексе открыто три бассейна – взрослый и два детских. В детских многоуровневых бассейнах работает подогрев, благодаря чему поддерживается температура 30 градусов. Режим работы: с 10.00 до 21.00.

Стоимость:

Взрослый билет: 500 руб /день

Билет для детей от трех до 14 лет: 250 руб /день

Для детей до 3 лет: бесплатно.

«Магис-спорт»

Адрес: ул. Взлетная, 25, тел. (3852) 53-55-25

Бассейн на крыше спорткомплекса открылся в конце мая. Члены клуба могут пройти бесплатно, гости должны приобрести билет.

Стоимость:

Взрослый билет: 400 руб /день

Для детей до 13 лет: 200 руб /день

«Планета Q»

Адрес: Борзовая заимка, ул. Байкальская, 47, тел. +7-913-092-48-48

Развлекательный комплекс пока только планирует открытие на 20 июня. Здесь будет работать большой 100 метровый бассейн для взрослых, а также детский бассейн. Рядом с открытым бассейном будет расположено кафе, детское кафе и фаст-фуд.

Стоимость:

Взрослый билет: 500 руб /день