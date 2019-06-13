Опорный университет трансграничного пространства России и Азии

Одним из приоритетных направлений развития Алтайского государственного университета на протяжении последних лет является международное взаимодействие, главным образом, со странами Азии.

Азиатский вектор в международном сотрудничестве университета в значительной степени обусловлен, конечно, геоэкономическим положением Алтайского края: на стыке границ России, Казахстана, Китая и Монголии, в непосредственном соприкосновении с исторически близкими государствами и растущими рынками Центральной Азии, на пересечении крупных миграционных и трансконтинентальных транспортных потоков. Не менее важна и особая культурно-историческая роль Алтая в евразийском цивилизационном пространстве как колыбели народов алтайской языковой семьи, исторического центра тюрко-монгольского мира.

География партнерства

Конечно, это не означает, что АлтГУ развивает взаимодействие только с университетами Центральной Азии, география международного сотрудничества университета включает США, Германию, Японию, Австралию и многие другие страны.

Программа опережающего развития международной деятельности была инициирована избранным в 2011 г. ректором университета С.В. Землюковым и на протяжении последних лет получала постоянную поддержку руководства АлтГУ как один из ключевых приоритетов развития вуза. На сегодняшний день АлтГУ удалось стать одним из наиболее динамично развивающихся университетов страны по показателям международного сотрудничества.

Фото: из архива АлтГУ.

В университете обучается свыше 1300 иностранных граждан из 22 стран мира и работает 5% иностранных преподавателей и ученых. Студенты университета ежегодно имеют возможность слушать лекции ведущих профессоров из США, Великобритании, Германии, Японии, Австралии и других стран. Действует более 280 договоров о сотрудничестве АлтГУ с зарубежными научно-образовательными организациями. Более чем с 50 зарубежными партнерами, главным образом, из Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана, Германии, Японии, США, Монголии университет имеет активные постоянные контакты и совместные проекты.

Ассоциация азиатских студентов

Взаимодействие выстраивается по всем направлениям. В первую очередь, это совместная подготовка по востребованным образовательным программам. Чаще всего речь идет о практикоориентированных программах магистратуры, разрабатываемых и реализуемых в рамках международных университетских ассоциаций, активным участником которых является АлтГУ: сетевой Университет Шанхайской организации сотрудничества, Ассоциация азиатских университетов и др. В текущем учебном году АлтГУ реализует 25 совместных образовательных программ, в том числе ведущих к получению двух дипломов. На этих программах обучаются около 150 студентов из России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии.

Фото: из архива АлтГУ.

Ассоциация азиатских университетов была создана в 2013 г. по инициативе ректора АлтГУ С. В. Землюкова и на сегодняшний день является активной действующей платформой научно-образовательного сотрудничества для 70 университетов 9 стран (Армении, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, России, Таджикистан, Таиланда, Малайзии). Сетевой формат сотрудничества ведущих университетов Азии позволяет эффективно интегрировать ресурсы вузов-партнеров не только в области подготовки кадров, но и при формировании совместных проектных групп для инициирования и реализации научных и экспертно-аналитических проектов.

На стажировку в Японию

Студенты, аспиранты и молодые ученые АлтГУ активно используют все возможности для академической мобильности, которая позволяет продолжить образование или приобрести научный опыт за рубежом путем участия в краткосрочной образовательной или научно-исследовательской программе, повысить уровень владения иностранным языком в ходе языковой стажировки.

Фото: из архива АлтГУ.

Помимо участия в обменных и грантовых программах, реализуемых на межгосударственном уровне через Минобрнауки РФ, мы постоянно направляем своих студентов для участия в конференциях, на стажировки и для прохождения практик в вузы-партнеры по УШОС и Ассоциации азиатских университетов. В основном, это ведущие университеты стран Центральной Азии, в первую очередь, Китая. Востребованы совместные образовательные программы с университетами Германии, Франции, Южной Кореи. Ежегодно студенты и молодые ученые АлтГУ стажируются в партнерских университетах Японии. Как правило, удается привлечь внешнее финансирование в рамках различных стипендиальных и грантовых программ, однако в университете есть интересная практика финансовой поддержки академической мобильности талантливых молодых ученых из средств, полученных от инвестирования фонда целевого капитала АлтГУ.

Алтаистический форум

Говоря о наиболее значимых примерах международного сотрудничества АлтГУ, нужно упомянуть ряд успешных международных консорциумов и коллабораций, в которые входит университет. Например, вуз участвует в крупном российско-японском консорциуме университетов в рамках проекта «Подготовка лидеров инноваций завтрашнего дня», получившего значительную финансовую поддержку правительства Японии. Международный проект Erasmus+ «Институциональное партнерство в целях устойчивости трансграничного водопользования: Россия и Казахстан» с участием АлтГУ объединяет усилия университетов и организаций России, Казахстана, Германии, Великобритании, Греции и Нидерландов. На базе нашего университета совместно с Университетом штата Аризона (США) создан Российско-Американский противораковый центр. АлтГУ входит в международную коллаборацию TAIGA – Tunka Advanced Instrument for cosmic ray physics and Gamma Astronomy, реализующую уникальный гамма-астрономический эксперимент класса мегасайенс силами университетов и институтов России, Германии, Италии и Румынии.

Фото: из архива АлтГУ.

Важнейшим направлением международного взаимодействия являются междисциплинарные исследования Центральной Азии и Большого Алтая. АлтГУ совместно с партнерскими вузами и институтами России и других стран осуществляется комплексное изучение этнической истории и культуры народов тюркско-монгольского мира, влияния тюркской культуры и тюркской государственности на происходящие в центральноазиатском регионе этнополитические и социокультурные процессы в различные исторические периоды. В сентябре 2019 г. совместно с Горно-Алтайским государственным университетом и НИИ атомистики им. С. Суразакова проводится Первый Международный алтаистический форум «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность». Проведение Форума позволит сформировать устойчивые научные коммуникации, мобилизовать интеллектуальные ресурсы евразийских государств для создания адекватной научно-аналитической защиты общества от экстремистских течений, противостояния искаженным трактовкам исторических событий.

О перспективах

Планы университета на ближайшее будущее определяются, прежде всего, реализацией программы развития АлтГУ как опорного вуза, одним из важнейших направлений которой является развитие международной конкурентоспособности университета. В основе этой программы лежит глубокая вовлеченность в международное сетевое взаимодействие одновременно с концентрацией на развитии центров превосходства и стратегических проектов опорного вуза в области биотехнологий, биологической медицины, противораковых исследований, геоэкологического мониторинга, устойчивого развития трансграничных территорий. В сотрудничестве с ведущими вузами страны АлтГУ активно включился в реализацию Федерального проекта «Экспорт образования». В частности, необходимо сохранить высокие темпы роста числа иностранных студентов, преподавателей и ученых университета. При этом вуз делает акцент на приглашение зарубежных преподавателей и ученых высокой квалификации, усиливая таким образом исследовательские группы, нацеленные на участие в новых международных научных проектах, а также развивая портфель конкурентоспособных образовательных программ для наших студентов.

Подготовил Роман Райкин, проректор по развитию международной деятельности АлтГУ