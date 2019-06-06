2019-06-06T13:12:59+03:00
Политика

Сергей Дугин уволил своего заместителя, ответственного за городское хозяйство

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По распоряжению главы Барнаула Сергея Дугина 6 июня от занимаемой должности освободили заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Александра Алексеенко. Об этом сообщается на официальном сайте Барнаула.

Исполнение обязанностей Алексеенко возложат на одного из заместителей главы администрации Барнаула. О причинах увольнения чиновника ничего не сообщается.

В пресс-службе города также отмечают, что официальной информации о проведении каких-либо следственных или иных мероприятий силовыми структурами в отношении Александра Алексеенко в администрацию города не поступало.

К слову, сегодня появилась информация, что замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству мог быть задержан по подозрению в получении взятки. Такая информация появилась в Telegram-канале «Неляпунов».

Читайте также: Уволился главный куратор госзакупок в правительстве Алтайского края

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле на Власихинской, Чудненко и Лазурной ремонтируют дороги
В Барнауле отметили день рождения Пушкина
На Змеиногорском тракте образовалась пробка из-за ДТП
«Ростелеком» в Алтайском крае презентовал услуги для безопасности детей
Предприниматель Павел Тулин поделился своим планом по восстановлению «Изумрудного»
Парень с Алтая победил в открытом Кубке Мира по пауэрлифтингу
Ливни, грозы, град: Синоптики продлили в Алтайском крае штормпрогноз
Бийское трамвайное управление признали банкротом
Купили билеты на самолет? Позаботьтесь о питании в полете заранее!
ВТБ представит VR-ипотеку и VR-инвестиции на ПМЭФ
ВТБ продемонстрировал инновационные технологии на собрании акционеров
Квартирантка сдала чужую бытовую технику в ломбард
Более 440 специалистов выпустила кафедра АлтГТУ «Приборостроение» на «Роторе»
6 июня Сергей Шубенков проводит очередной старт
Как купить билеты на теннисный турнир Кубок Кремля со скидкой
Барнаульский бизнесмен Павел Тулин рассказал о будущем парка «Изумрудный»
Мэр Барнаула жестко высказался против коррупции
Осенью в Алтайском крае пройдут выборные кампании
В Барнауле на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину
Уволился главный куратор госзакупок в правительстве Алтайского края
Барнаульскую шаурму признали одной из лучших в стране
Барнаульский гиревик Павел Лесных победил в кубке Европы
В Барнауле определят лучшего водителя трамвая
Ремонт проспекта Социалистического начнется в предстоящие выходные
Ливни, грозы и ветер: По Алтайскому краю передали штормпрогноз
В Барнауле пройдет «Ночной бал» в стиле 19 века
Еще один депутат барнаульской думы сдал мандат