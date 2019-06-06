Сергей Дугин уволил своего заместителя, ответственного за городское хозяйство

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-06T13:12:59+03:00

Изменить размер текста: A A

По распоряжению главы Барнаула Сергея Дугина 6 июня от занимаемой должности освободили заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Александра Алексеенко. Об этом сообщается на официальном сайте Барнаула.

Исполнение обязанностей Алексеенко возложат на одного из заместителей главы администрации Барнаула. О причинах увольнения чиновника ничего не сообщается.

В пресс-службе города также отмечают, что официальной информации о проведении каких-либо следственных или иных мероприятий силовыми структурами в отношении Александра Алексеенко в администрацию города не поступало.

К слову, сегодня появилась информация, что замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству мог быть задержан по подозрению в получении взятки. Такая информация появилась в Telegram-канале «Неляпунов».

Читайте также: Уволился главный куратор госзакупок в правительстве Алтайского края

ИСТОЧНИК KP.RU