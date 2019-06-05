Школьницы из Бийска заставили девушку пить из лужи из-за парня

Две школьницы из Бийска заставили третью пить из лужи якобы из-за мальчика. Причиной стало то, что 15-летняя Маша (имя изменено) и бойфренд одной из обидчиц были замечены вместе на одной из вечеринок.

По другой версии, высказанной знакомыми школьниц в социальных сетях, девушка поплатилась за угрозы в адрес сестры одной из нападавших. В итоге Маша была поставлена перед выбором – пьешь воду из лужи или будешь жестоко избита. Девочка выбрала первый вариант.

- И как вы это предлагает делать? – спрашивает Маша у хихикающих школьниц

- Могу помочь, показывать не буду. Лицом конкретно туда утопись, пока я сама тебя туда не впечатала.

В итоге девушка встает на колени и пьет грязную воду. Судя по видео, школьницы заставляют ее проделать это дважды. По данным паблика «Unusual Crimes Barnaul», все произошло 1 июня. Весь процесс издевательства снимался на телефон, видео попало в сеть.

Сейчас делом занимается полиция. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, по факту начальником МУ МВД России «Бийское» назначена и проводится проверка. Личности несовершеннолетних в настоящее время установлены, выясняются все обстоятельства произошедшего. В результате проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, региональный Следственный комитет начал проверку, "в ходе проверки будут установлены причины и условия, способствующие совершению несовершеннолетними противоправных действий и дана юридическая оценка действиям органов системы профилактики".

Что происходит в соцсетях

У девочек, которые присутствовали при издевательстве над школьницей, страницы в социальных сетях закрыты, но пока не удалены. У одной из них в статусе написано: «No feelings (без чувств)— Пожалуйста, никаких больше игр с моим сердцем». На контакт они не идут – вероятно, сейчас школьницы заняты тем, что дают объяснения в полиции.

Скрин страницы одной из нападавших.Фото: Личная страница Вконтакте

У пострадавшей Маши – тоже жизнь на странице кипит, в ее поддержку даже создана группа. Вот что пишет пострадавшая у себя в профиле:

- Ребят, хочу сказать всем большое спасибо. С вами я поняла, что в мире больше добра, чем зла, простите, что не всем отвечаю, просто вас очень много, и если будет продолжаться такая активность, то мне придется закрыть профиль, и поэтому очень хороший человек создал группу специально для вас, и если вы хотите поддержать меня, то пишите туда.

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