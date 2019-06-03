Буддистские ламы из легендарного дацана приехали в Барнаул

Людям свойственно верить во что-то сверхъестественное, иноземное, в то, что оказывается за гранью обычного бытия. Некоторые люди ходят к гадалкам, чтобы получить ответы на вопросы личного характера, но есть и другой путь. Настоящие буддистские монахи 4 и 5 июня проведут прием в Барнауле. Они подбирают индивидуальную программу для каждого из своих гостей.

Тибетская медицина

Ламы из Иволгинского дацана Республики Бурятия работают в разных направлениях. Саган лама-лекарь – специалист по тибетской медицине, практик Чод (одна из школ буддизма), который проходил практику и учился на родине буддизма – в Индии. У монаха своя индивидуальная коллекция трав, отваров, порошков, которые приготовлены на основе растительного сырья. Экстракты из его коллекции помогают в случаях болезней желудочно-кишечного тракта, при регулярных простудах, гриппе. Саган практикует лечение легочных заболеваний, мочеполовой системы. Помимо физических болезней он предлагает помощь при неврологических расстройствах – бессоннице, депрессии, внутреннем выгорании. Ламы находят причину беспокойства человека, разъясняют ему путь выхода из сложной ситуации, мотивируют на изменения в поведении и даже могут повысить концентрацию гостя. Месячный курс лечения Саган лама оценивает в 4 тысячи рублей. Он обладает разными методиками лечения, активно практикует иглоукалывание.

- Эта область лечения давно признана по всему миру. Жаль, что многие люди обращаются уже тогда, когда перепробовали все остальное. Есть множество точек на теле человека, каждая из которых отвечает за разные зоны движения энергии, и если на них правильно воздействовать, то они могут улучшать самочувствие, восстанавливать почти угасшие процессы в организме, – рассказывает Саган лама-лекарь из Иволгинского дацана Бурятии.

Ламы из Иволгинского дацана

Лекарь отмечает, что иногда в его методики лечения сложно поверить. Самый сложный случай в его практике - обращение человека, заболевшего гепатитом B. Поначалу никто не верил в успешность лечения, но пациент пошел на поправку.

Чудеса Иволгинского дацана

Дацан, из которого ламы прибыли в Барнаул, прославился еще давно. Именно в этом монастыре служил нетленный Хамбо-лама Итигэлов, который прославился на весь мир уже после смерти. Этот человек официально умер еще в 1927 году. Он ввел себя в глубочайшее состояние медитации, среднее между жизнью и смертью и находится в нем до сих пор. Его эксгумировал из могилы в 2002 году и с тех пор к нему выстраиваются очереди из верующих. Когда монаха извлекли из могилы, его суставы были подвижными, а мышцы эластичными. Признаков гниения на тот момент не было, как и спустя несколько лет. Но в 2005 фото и видеосъемку с монахом запретили после публикации его обнаженных снимков. За монахом ухаживают, меняют его одежку и медитируют вместе с ним, он находится в обычных условиях – в комнатной температуре, но защищен стеклянным кубом от пыли.

- Для науки все еще остается загадкой, почему Итигэлов не подвержен гниению, он обладал огромным знанием и силой при жизни, возможно, часть его энергии осталась в теле, - делится Саган лама.

Сила звезд и молебена

Помимо относительно признанной медицины монахи занимаются и более сакральными методами лечения. Среди них – ритуалы, хуралы и астрологический прогноз. Ламы Шираб-Жамсо и Этигэл-Зурхайши обучались в Индии, проходили практику в Китае и Монголии. Втроем с Саганом они устраивают ритуалы с молитвами о благополучии, здоровье, процветании, удачи, внутреннем равновесии. Монахи помогают своим гостям прийти к гармонии.

Также они помогают точными астрологическими прогнозами. Ламы вычисляют самые благоприятные дни для важных дел и решений. Самый длительный прогноз они делают на год вперед.

Примечательно, что у приема нет точной цены. Гость сам может определить, сколько он готов пожертвовать монахам за их труд. Ламы в любом случае окажут помощь всем гостям.

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