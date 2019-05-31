«Искусственный интеллект»: новая реальность уже здесь

Мир незаметно, но неизменно меняется. Сюжеты из фантастических фильмов перекочевывают в реальность. Например, «искусственный интеллект» становится для нас частью обыденности, делаz нашу жизнь проще и комфортнее.

Мобильный оператор Tele2 удивляет рынок новой разработкой – «умным тарифом». Именно он позволяет тонко «почувствовать» потребности конкретного абонента и предложить оптимальное сочетание минут и гигабайтов.

Фото: архив "КП".

В чем преимущества «умного тарифа»?

Исходя из базовой концепции бренда Tele2 хочет быть максимально полезным и выгодным для своих абонентов, поэтому ищет самые эффективные способы персонифицировать подход к каждому клиенту.

Один в жизни использует в основном мобильный интернет – по бизнесу, общается в основном в мессенджерах и оформил premium подписку на YouTube. При этом неизрасходованными остаются минуты. А вот гигабайты приходится оплачивать дополнительно.

Возможна и обратная ситуация: человек в основном говорит по телефону. А неиспользованные гигабайты копятся месяц за месяцем.

Неудобно. И даже обидно как-то. Но решение найдено. «Умный тариф» анализирует профиль потребления и помогает подобрать человеку оптимальное соотношение минут и гигабайтов, предлагая выгодное экономическое предложение и, экономя ваше время.

Фото: архив "КП".

Всем ли доступно данное предложение?

«Искусственный интеллект» действует на тарифе «Мой онлайн+». Достаточно быть абонентом Tele2, подключить именно этот тарифный план и в Личном кабинете вы получите возможность перейти на индивидуальные условия.

Сколько это стоит?

Это абсолютно бесплатно. Параметры тарифа «Мой онлайн+» меняются, а абонентская плата остается прежней.

А если я захочу вернуться на исходный тариф?

Если абонент решил вернуться снова к исходному тарифу, то он просто в Личном кабинете переключается на тариф «Мой онлайн+». Впрочем, можно по желанию настроить минуты и гигабайты – тарифный конструктор Tele2 позволяет сделать и это. Быстро, просто и удобно.

Кстати, в Tele2 любое изменение: смена тарифного плана, подключение или отключение услуги, заказ детализации – можно сделать через Личный кабинет абонента. Человеку не нужно тратить драгоценное время и специально приезжать в офис или звонить в контактный центр.

Зачем оператору подстраиваться под потребности клиентов?

Это отклик на меняющиеся запросы людей. Tele2 позиционирует себя как оператор для умных абонентов, не готовых переплачивать за услуги. Кроме того, компанией принята стратегия «Другие правила», которая предусматривает введение на рынок новых сервисов и опций, а также создания удобных партнёрских сервисов для своих клиентов.

Аналитики давно сошлись во мнении, что отрасли телекома, как таковой в чистом виде, уже нет. Она становится частью единого пространства, где уже размыты границы между интернетом, технологиями, медиа. Люди хотят от оператора большего, чем просто мобильной связи. Поэтому компания выходит за пределы телекома и предлагает партнерские программы.

Например, абонент может получить максимум выгоды от совместной кредитной карты Тинькофф Банка и Tele2. Кредитная карта – не только способ в нужный момент получить средства от банка, но и возможность пользоваться бонусами и специальными предложениями, экономить на мобильной связи и даже не платить проценты по карте при своевременном внесении денег за свои покупки.