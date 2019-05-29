Имя АлтГУ высечено в граните науки

24 мая зал Ученого совета Алтайского государственного университета выглядел особо торжественно. Празднование 46-летия вуза ознаменовалось презентацией памятного альбома, посвященного истории АлтГУ.

О создании альбома рассказал руководитель проекта президент опорного университета Сергей Землюков. Он поздравил с праздником всех преподавателей и сотрудников, отдельно упомянул выпускников вуза, которых насчитывается уже более 70 тысяч. Сергей Валентинович рассказал об альбоме, презентацией которого решено было отметить день рождения вуза, а также о странной «некруглости» даты, к которой выпуск этого альбома был приурочен, - 46 лет со дня рождения АлтГУ.

По словам Сергея Землюкова, альбом планировали выпустить к 45-летию вуза, но не успели. Впрочем, как объяснил президент, это вовсе не повод для сожалений. Наоборот, сдвиг издания альбома на год позволил проработать его более тщательно. И результат проделанной работы оказался впечатляющим.

Как творилась история

Альбом объемом более 100 страниц получился презентабельным. Он содержит уникальные документы эпохи, редкие фотографии и приказы, в том числе постановление об организации АлтГУ. Альбом разбит на три раздела, рассказывающих о прошлом, настоящем и будущем Алтайского государственного университета.

«Это альбом, в котором отражается наша история, в котором есть настоящее и который отражает наши заделы на будущее. А будущее - это тот потенциал, который сложился за 46 лет. Историю нужно помнить для того, чтобы хорошо знать сегодняшний и завтрашний день. Это и лежит в основе создания такого альбома. Мы гордимся своим прошлым, у нас хорошее будущее, у нас настоящее то, которое как раз формирует наши будущие результаты и достижения, - это наш потенциал, это наш коллектив. Конечно, 46 лет - это история небольшая, но это история множества профессоров, ученых, студентов», - сказал Сергей Землюков.

Сергей Землюков. Фото АлтГУ

Первый исторический альбом был выпущен на 30-летие Алтайского государственного университета, с тех пор это вошло в традицию. Президент вуза рассказал, что над нынешним изданием трудился большой коллектив авторов, в него вошли не только общеизвестные факты, но и собственные уникальные изыскания исторического факультета АлтГУ. На вопрос, будет ли издаваться новый альбом на 50-летие вуза, Сергей Валентинович ответил, что за пять лет в историю университета, несомненно, будет вписано немало новых фактов, которые обязательно найдут свое отражение в новых альбомах.

Связь времен

После Сергея Землюкова выступали другие представители АлтГУ, говорившие теплые слова в адрес президента и его команды, вспоминавшие истории из своей юности. Рождение АлтГУ сплотило множество людей - в их рассказах раскрывалась атмосфера романтики и открытия новых горизонтов, царившая в первом университете Алтайского края в годы его зарождения. Вспоминали веселые и курьезные случаи из жизни: как «травил» одесские анекдоты первый проректор по научной работе Александр Павлович Бородавкин - заслуженный деятель науки РСФСР, как молодым специалистам, приехавшим работать в Алтайский государственный университет из других городов, давали бесплатные квартиры, ключи от которых ректор просто брал из лежавшей на столе груды.

Последним взял слово врио ректора Сергей Бочаров:

«Работа проделана колоссальная. Я, признаюсь, до последнего не держал в руках альбом. Авторский коллектив мне его не давал - держал интригу. И результат меня впечатлил. Университет имеет не только богатое прошлое, но и хорошее будущее - он станет центром развития, платформой поддержки студенческих инициатив. Поэтому, заканчивая, я не говорю, что мы ставим точку!»

Не будем ставить ее и мы, а просто поздравим АлтГУ с днем рождения и пожелаем ему дальнейшего процветания.