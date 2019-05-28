Лидия Федосеева-Шукшина: Я плакала от счастья, что такой человек, как Шукшин, признается мне в любви

Вдова Василия Шукшина Лидия Федосеева-Шукшина в эфире ток-шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым призналась, что всю жизнь любила своего второго мужа.

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В последнее время имя знаменитого уроженца Алтайского края Василия Шукшина у всех на слуху. И зачастую обсуждают вовсе не его предстоящее 90-летие, а скандалы и интриги вокруг его семьи. Лишь накануне в эфире «России 1» вдова алтайского режиссера и писателя Лидия Федосеева-Шукшина с теплотой вспомнила своего любимого Васю.

Лидия Федосеева-Шукшина. Судьба человека с Борисом Корчевниковым..

Василий Макарович появился в жизни Лидии Николаевны в трудный момент, когда ее первый брак трещал по швам. Тогда Шукшин стал для нее настоящим спасением.

- Я столько пережила, и вдруг Господь дал мне в руки такое счастье! Хотя он тоже был не в лучшем состоянии. Он выпивал, а мы в нашем доме даже не знали, что это. У нас никогда такого не было, даже рюмки, хотя праздники тоже отмечали, - говорит Федосеева-Шукшина. – Мне все говорили: «Ты чего, с ума сошла?» Но это была любовь…

Хотя на самом деле, как признается актриса, когда она впервые увидела Шукшина, невзлюбила его. Это было во время ее учебы.

- Наш курс послали на целину, а меня и режиссера Константина Худякова не взяли. Нас пригласили на прием к Шукшину, который на тот момент был председателем актерского постановочного факультета. Он должен был провести со мной какую-то беседу, - продолжает Лидия Николаевна. – А какая может быть беседа? Я уже взрослый человек. Да и ему было стыдно со мной говорить, потому что у него самого судьба была сложная. У него отец был врагом народа. Он у меня спросил: «Ну что, будем в комсомол вступать?» Я сказала, что нет. Тогда он ответил: «Тогда иди и никому не говори о нашем разговоре».

Именно в тот момент у Федосеевой сложилось первое впечатление о Шукшине, и оно было противоречивое. Он ей не понравился:

- Он тогда еще в кино снимался, ходил в сапогах, гимнастерке и в штанах-галифе. Я на него смотрю и думаю: «Ну, какой ты режиссер?» То ли дело Андрей Тарковский: костюмчик, галстук, всегда подтянутый, веселый. А этот хмурый…

А позже она узнала, что ей предстоит играть вместе с Шукшиным в одном фильме. Это была лента «Какое оно, море?» Все говорили, что Федосеевой повезло, и она обязательно влюбится в Василия, но Лидия не верила.

Эфир программы "Судьба человека"

Бутылку удержал

К месту съемок творческая группа добиралась на поезде. К отправлению Шукшин опоздал. Его заметили на перроне, когда состав уже тронулся. Режиссер бежал, держа под мышкой бутылку вина. В этот момент у него выпала зубная щетка и паста. Но он не остановился и успел вскочить на последнюю степень.

- С этой самой бутылкой он пришел в наше купе, - продолжает Федосеева. – Вваливается уже немного подшофе, ставит ее на стол и говорит: «Все, наша взяла!» И сразу стал много говорить. Сказал, что у него готов какой-то рассказ и сейчас он мне его зачитает. Он стал рассказывать так интересно, с юмором, и тут я подумала, что он хороший парень и с ним будет легко сниматься.

Той же ночью Василий Шукшин снова пришел в купе Лидии и попросил ее выйти на минуточку. А проговорили они до утра… После этого Федосеева поняла, что они будут дружить.

- Он так глубоко заглянул мне в сердце, что я подумала о том, какой он хороший добрый парень, - признается Лидия Николаевна и едва сдерживает слезы.

С тех пор началась их дружба. Однажды Федосеева между съемками увидела, как Шукшина отчитывают и поняла, что никогда в жизни не сможет его в чем-то упрекнуть:

- Я подумала, что никогда не скажу ему: «Как тебе не стыдно?!» Я никогда в жизни не говорила ему: «Не надо пить!» И он говорил мне: «Спасибо тебе, что ты ни слова мне не сказала. Я запомню это на всю жизнь».

Эфир программы "Судьба человека"

Любила всю жизнь

То ли скромничая (то ли это действительно так), Лидия Николаевна призналась, что не помнит, как Шукшин впервые признался ей в любви.

- За десять лет жизни он лишь раз пять мне об этом сказал. Один раз со злости, другой, как будто пожалев меня. При этом он был очень нежный, терпеливый, очень внимательный. Говорил: «Ты такая хорошая у меня». А я плакала от счастья, что такой человек признается мне в любви! Это было такое счастье читать и слушать его рассказы. Я была влюблена в него всю жизнь! – говорил Лидия Федосеева-Шукшина.

А сама Лидия впервые призналась Шукшину в любви на языке жестов и долгое время не рассказывала, что же такое показала ему. А после уехала со съемок. Вновь встретились они только в Москве и стали жить вместе. С тех пор они не расставались.

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