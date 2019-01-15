Внучка Василия Шукшина судится со своей бабушкой из-за квартиры и денег

Некоторое время в звездном семействе разгорелся скандал на почве квартирного вопроса и денег. Анна Шукшина уверяет, что ее собственная мать Мария Шукшина пытается рассорить ее с любимой бабушкой.

Об этом накануне, 14 января, девушка рассказала в передаче «Пусть говорят» на Первом канале. Внучку Василия Макаровича Аню обвиняют в том, что она тайно продала квартиру в Санкт-Петербурге. Хотя ранее ее подарила ей лично Лидия Федосеева-Шукшина.

- Я долго молчала, но теперь мне есть что сказать, - буквально с порога заявила Анна Шукшина.

Анна Шукшина: мой суд с бабушкой инициировала знаменитая мама. .Пусть говорят. Выпуск от 14.01.2019. Первый канал.

Она сделала несколько сенсационных заявлений. В частности, призналась, что ее отношения с родной матерью в принципе никогда не были теплыми и дружескими. С младенчества ее воспитывала бабушка, так как Мария была занята работой. В данный же момент они почти год вообще не общаются.

Не общается Аня и с другими членами семьи – с некогда горячо любимой бабушкой, братьями, тетей… По ее словам, все началось рушиться еще в 2013 году, когда Анна со своим тогдашним супругом переехала в квартиру, где жила ее бабушка – Лидия Николаевна, а также двоюродный брат Василий. Это не понравилось его матери - Ольге Шукшиной. Она начала строить ей козни.

После этого был другой эпизод – Федосеева-Шукшина подарила внучке внушительную сумму, а потом внезапно потребовала ее обратно, чтоб купить квартиру. На тот момент Аня по ряду обстоятельств не смогла ее отдать.

- Мы сидели за одним столом: я, бабушка и мама и в какой-то момент мама в прямом смысле слова отвернулась – она уставилась в телефон и всем видом начала показывать, как мы ее раздражаем и что она не хочет с нами разговаривать, - продолжает девушка. – У меня земля из-под ног ушла…

Мария Шукшина с дочерью Анной в Барнауле на вечере памяти Василия МакаровичаФото: Олег УКЛАДОВ

Квартирный вопрос

Когда дела у Анны совсем стали плохи, она продала квартиру бабушки в Санкт-Петербурге. По ее словам, это был вынужденный шаг, да к тому же родственница в силу возраста и состояния здоровья почти не бывала в северной столице и не пользовалась жилплощадью. Квадратные метры зачастую занимали неизвестные люди, а квартира кем-то сдавалась посуточно. Нередко Анна находила там чужие вещи.

- Мне кажется, полгорода имели ключи от этой квартиры, - признается она.

Когда Аня продавала жилплощадь, она никого в известность не поставила. Хотя юридически это и не требовалось - у нее есть дарственная на квартиру. Новость о сделке она сообщила уже по итогу. Бабушка, конечно, сильно расстроилась и с тех пор с внучкой не общается. Разве что во время судебных заседаний. Кстати, Анна уверена, что родственницу против нее настроила именно мать, и она же была инициатором иска в суд.

- Бабушка не такая. Она, скорее, сядет и поговорит. Конфликт инициировала мама. Просто в какой-то момент она поняла, что теряет надо мной контроль. Ей не нравились мои отношения с мужчиной, ей не нравилось, как я общаюсь с бывшим мужем. Ей ничего не нравилось, и таким образом она просто решила наказать меня, - говорит Анна.

Эфир программы "Пусть говорят"Фото: скриншот видео

Однако адвокат Лидии Николаевны Илья Царев заявил, что внучка артистки не до конца честна. Якобы на самом деле никакой суммы «в подарок», из-за которой разгорелся скандал, не было. По его словам Федосеева-Шукшина дала Анне доверенность на распоряжение ее банковским счетом.

- Вы ей сказали, что вы являетесь квалифицированным инвестором, который будет вкладывать эти деньги, зарабатывать проценты и увеличивать ее состояние. Но когда она увидела, что ее счет пуст, в этот момент у нее возник обоснованный вопрос: куда делись деньги? В этот момент и возник конфликт, о котором вы рассказываете. Вы не смогли объяснить как вы ими распорядились, - говорит Царев.

Чем закончится история – пока неизвестно. Сегодня в эфир выйдет вторая часть передачи, где Анна встретится лицом к лицу со своей тетей – Ольгой Шукшиной, которая наблюдала за ее рассказом из-за кулис.