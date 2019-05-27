2019-05-27T11:03:04+03:00
Общество

В интернете продается коллекция комиксов Marvel за 40 тысяч рублей

За три года отец собрал для сына 134 книги о супергероях
Дарья САВЕНКО
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Книги житель Барнаула собирал на протяжении трех лет.Книги житель Барнаула собирал на протяжении трех лет.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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Житель Барнаула Владислав продает комиксы Marvel, которые принадлежат его 13-летнему сыну. За коллекцию, состоящую из 134 книг о супергероях, он просит 40 тысяч рублей.

Как рассказал «Комсомолке» мужчина, книги мальчик собирал на протяжении трех лет:

– Когда сыну было 10 лет, то ему начали нравиться комиксы о супергероях. Я стал покупать ему комиксы Marvel по одному изданию в неделю, позже выпускать их стали один раз в две недели. Сын поначалу читал их с особым удовольствием, перечитывал, а потом интерес пропал. Чтобы они на полке не пылились, я выставил их на продажу. За три года мы собрали книги с 1 по 136 номера, двух книг, правда, не хватает. Цену за эти комиксы я считаю адекватной, потому что сами книги стоили недешево и сохранились в очень хорошем состоянии.

Каждый выпуск коллекции - это книга в твердом переплете, которая посвящена одному из супергероев мира Marvel. Рисунки на корешках книг расположены так, что в порядке возрастания складывается картинка с изображением мира Marvel. Стоимость за одну книгу варьируется от 500 до 800 рублей.

По словам собеседника, к нему уже обращались по вопросам частичной продажи.

– У меня спрашивали, не хочу ли я продать коллекцию частично, но мне не хочется разбивать ее. Хочется передать ее полностью, – отметил Владислав.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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