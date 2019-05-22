Барнаулец продает старинную книгу, подаренную ханом, за 700 тысяч рублей

Житель Барнаула Николай выставил на продажу старинную церковную книгу, написанную на старославянском языке.

– Книга появилась у меня от прабабушки. Она отдала ее своему сыну, моему отцу, который, в последствии передал эту книгу мне как ценную реликвию. Сколько лет она хранится в нашей семье, я сказать не могу. Знаю только, что с прабабушкой она была на протяжении всей ее жизни, а прабабушке сейчас 90 лет. Откуда такая книга появилась в нашей семье – не знаю, да и не помнит уже никто, наверное, – рассказывает собеседник.

Николай пытался разобраться, как эта книга попала к ним в семью, но не смог.

– На последней странице практически исчезла надпись пером, но разобрать можно слова «Хан передал». Сама книга написана на старославянском языке и рассказывает о святых, а листы книги не похожи ни на одну бумагу, которую я встречал. На книге железные замки, а переплет был обновлен недавно. Правда, я не знаю кем и есть ли ли под ним старая обложка, – говорит собеседник.

По его словам, порча книги стала причиной ее продажи. За семейную реликвию он просит 700 тысяч рублей.

– Я решил продать книгу людям, которые в ней заинтересованы и знают кем, когда и зачем она была написана. Тем более, она портится, так как находиться в условиях для нее не предназначенных – на книжной полке, хотя должна под стеклом. С каждым годом страницы все больше подвергаются необратимым изменениям, – говорит барнаулец. – Хочется, чтобы люди берегли ее как следует и изучали, если в этом есть интерес. Тем более, я не знаю старославянский язык, а учить не планирую, поэтому книга просто без дела лежит, хотя может представлять ценность для экспертов в той или иной области.

Книга написана на церковнославянском языке, на котором печаталась религиозная литература.Фото: Avito.ru

А вот на кафедре политической истории, национальных и государственно-конфессиональных отношений АлтГУ, посмотрев фотографии книги, выяснили кое-какие интересные подробности.

– Книга написана на церковнославянском языке, на котором печаталась религиозная литература. Это «Кириллова книга» – полемический сборник, изданный по указу царя Михаила Феодоровича Романова. В надписи в книге фигурирует некий мещанин Иван из Сибири. Возможно, что книга принадлежала старообрядцем, – предполагает преподаватель кафедры Александр Ожиганов. – Конечно, желательно вживую поработать с книгой, так как особый интерес представляют листы издания. Если посмотреть на просвет, можно увидеть, вержированная ли бумага, есть ли следы сетки, водяные знаки изготовителя бумаги, филигрань.

Без детального ознакомления с книгой собеседник затруднился сказать, к какому веку она относится и сколько стоит на сегодняшний день.

– По бумаге можно было бы определить, к какому веку относится этот экземпляр «Кирилловой книги». Например, во второй половине 18-го века бумага часто была голландская, а в конце 18-го века уже русская, преимущественно из Ярославля. Стоимость книги также затруднительно назвать, не поработав с ней, – заключил преподаватель.