Для жителей Алтайского края работает контакт-центр по вопросам ОМС

Одним из приоритетных направлений в сфере обязательного медицинского страхования является обеспечение и защита прав застрахованных граждан. Для обратной связи с населением, оказания справочно-консультативной помощи и рассмотрения обращений в системе обязательного медицинского страхования работает Контакт-центр.

Создание единых колл-центров в территориальных фондах ОМС и в страховых медицинских организациях дает возможность в максимально короткие сроки реагировать на обращения граждан, не позволяя обращениям трансформироваться в жалобы, так как большинство вопросов решается непосредственно на местах, в момент обращения.

По телефонам горячей линии операторы Контакт-центра - страховые представители первого уровня - каждый день отвечают на вопросы и дают консультации, касающиеся в том числе порядка оказания бесплатной медицинской помощи, условий и сроков ее предоставления, адресов и режима работы медицинских организаций, выбора медицинской организации или страховой компании, оформления полисов ОМС. Информируют застрахованных о возможности прохождения диспансеризации и профилактических мероприятий. Все обращения, поступившие в Контакт-центр, регистрируются в едином электронном журнале, что позволяет в режиме реального времени осуществлять контроль за своевременностью и полнотой консультаций, оценивать время ожидания ответов операторов и качество их работы. И как показывает практика, все позвонившие получают практическую помощь в решении своих вопросов.

Благодаря четкой и оперативной работе доверие к страховым представителям у населения растет. За 2018 год страховые представители 1-го уровня рассмотрели более 30 тысяч обращений по телефону горячей линии. При этом количество консультаций с момента создания Контакт-центра в 2016 году увеличилось более чем на 46%. Ни одно обращение не снимается с контроля до тех пор, пока оно не решено, - отметили в ТФОМС Алтайского края и подчеркнули, что при возникновении вопросов их всегда можно оперативно задать специалистам Контакт-центра, которые подскажут, как нужно действовать в сложившейся ситуации.

Телефон горячей линии ТФОМС Алтайского края 8-800-775-85-65 (звонок бесплатный).

Важно знать!

Предельные сроки ожидания медицинской помощи, в частности проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме, составляют не более 14 календарных дней со дня назначения. Если у пациента возникают вопросы, связанные со сроком оказания помощи, нужно обратиться в администрацию медицинской организации или связаться со страховым представителем в своей страховой компании.

Впервые предельные сроки ожидания появились в Программе госгарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в 2015 году. В дальнейшем нормативные сроки были введены практически по всем основным видам медицинской помощи.

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утверждена постановлением правительства Алтайского края № 482 от 29.12.2018 года.