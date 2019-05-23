Как избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания - это группа болезней сердца и кровеносных сосудов, которые связаны, в первую очередь, с изменением образа жизни современного человека. Стрессы, умственные нагрузки в сочетании с недостатком физической активности вызывают дисбаланс в работе сердечно-сосудистой системы. Привычка к нездоровому питанию с избытком жирной и жареной пищи, сладкого, спиртного, соли, и особенно курение, крайне негативно действует на состояние сосудов. Результатом закупоривания сосудов становятся инфаркты и инсульты.

Если в прошлом веке инсульт и инфаркт были практически приговором на инвалидность и даже смерть, то в настоящее время современные медицинские технологии и российская система обязательного медицинского страхования позволяют пациентам не только встать на ноги, но и продолжить трудовую деятельность.

Исследования показали, что смертность от инфаркта напрямую зависит от времени госпитализации больного и начала лечения. Если пациента своевременно доставить в больницу и правильно оказать первую помощь до приезда медиков, то шансы на жизнь возрастают значительно.

Именно поэтому в кардиологии существует понятие «золотой час». Почему этот час так важен?

Внезапная закупорка тромбом коронарной артерии вызывает кислородное голодание сердечной мышцы в зоне ее кровоснабжения и приводит к инфаркту миокарда. Процесс развивается катастрофически быстро. Необратимые изменения в сердечной мышце появляются уже через 30 - 40 мин., а спустя 3 - 6 часов в зоне инфаркта, куда не поступает кислород, погибают все клетки миокарда.

Только экстренное восстановление кровотока по закупоренному сосуду в этот момент может ограничить зону некроза миокарда. Поэтому так важно в максимально короткие сроки доставить пациента в медицинскую организацию - специализированный сосудистый центр, где на основе современных методов диагностики (с использованием ангиографических комплексов, магнитно-резонансной томографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ) для исследований сердца и головного мозга) пациенту установят точный диагноз и в срочном порядке примут решение о дальнейшей тактике его лечения.

Срочная диагностика инфаркта миокарда является ВАЖНЕЙШИМ фактором для сохранения жизнеспособности миокарда и спасения жизни больного.

Поэтому так ВАЖНО знать характерные симптомы сердечного приступа:

- давление, жжение, боль за грудиной, в области сердца, которые отдают в шею, нижнюю челюсть, в спину, левое плечо, руку;

- резкая слабость, раздражительность, страх смерти;

- чувство нехватки воздуха, одышка;

- сердцебиение, головная боль, головокружение, тошнота, отрыжка, рвота.

При появлении этих симптомов не нужно думать, что сейчас поболит и пройдет. Главное - позвонить на 03 или 112 и сообщить медработникам скорой медицинской помощи об этих внезапно появившихся симптомах.

Если приехавшая по вызову бригада скорой помощи понимает, что доставить пациента в сосудистый центр в «золотой час» объективно невозможно (чаще это касается транспортировки пациентов из отдаленных населенных пунктов в сельской местности), то пациенту при отсутствии противопоказаний обязаны начать проводить медикаментозный тромболизис - растворение тромба с помощью препаратов, которые называются тромболитики. Очень важно в таких ситуациях начать тромболизис как можно раньше, в первый час, когда тромб еще легче растворить. С каждой потерянной минутой все сложнее добиться растворения тромба, это тот случай, когда промедление смерти подобно.

Тромболизис, проведенный в первый час от момента появления симптомов инфаркта, позволяет приостановить дальнейшее развитие инфаркта и улучшает прогноз на выздоровление.

Всем пациентам по полису ОМС тромболизис проводится БЕСПЛАТНО.

Полис ОМС

В случаях, когда пациент попадает в сосудистый центр в период «золотого часа», тактика его лечения определяется сразу после диагностики. Это может быть то же консервативное лечение тромболитиками, а может быть назначено проведение в срочном порядке дорогостоящих внутрисосудистых операций - ангиопластики и стентирования артерий сердца. Такие операции по полису ОМС пациентам также проводятся БЕСПЛАТНО, в настоящее время они являются лидирующим и самым эффективным методом лечения ишемической болезни сердца:

- для доступа не требуется разреза тканей и общего наркоза;

- пациент во время всей манипуляции свободно общается с врачом;

- болевых ощущений чаще всего не испытывает;

- операция длится недолго;

- после операции постельный режим всего одни сутки, через несколько дней возможна выписка на амбулаторный этап лечения;

- стентирование можно проводить несколько раз в течение жизни при прогрессировании заболевания.

Суть методики состоит в расширении суженного просвета сосуда изнутри специальным баллонным катетером, который подводится непосредственно к атеросклеротической бляшке. Раздувая баллон, подобранный по размеру пораженного сегмента сосуда, удается раздавить бляшку и восстановить просвет артерии. Чтобы сегмент артерии оставался расширенным как можно дольше, артерии укрепляют установкой специального металлического сетчатого трубчатого каркаса - стента.

ВАЖНО! Эффект от такой операции зависит не только от стента, но и от дальнейшего выполнения пациентом следующих правил:

1. Строгий контроль артериального давления.

2. Отказ от вредных привычек - курения и алкоголя.

3. Регулярное занятие лечебной физкультурой.

При физической нагрузке улучшается кровоснабжение всех органов и систем, улучшается эмоциональное состояние, снижается вес, ускоряется послеоперационное восстановление.

4. Соблюдение принципов рационального питания:

- ограничение соли до 3 - 5 г/сут. (1 чайная ложка без горки);

- ограничение животных жиров (жирная сметана, жирные сорта мяса, птицы);

- потребление овощей и фруктов;

- ограничение холестерина (ограничить субпродукты, яичный желток);

- потребление растительных масел (подсолнечного, оливкового и др.).

5. Развитие навыков противостояния стрессам, избегание конфликтных ситуаций.

6. Строгое следование всем назначениям и рекомендациям врача, в том числе и регулярный прием лекарственных препаратов, проведение назначенного обследования.

ВАЖНО! Чтобы стент работал, в первую очередь необходим прием препаратов, препятствующих образованию тромбов: аспирин 75 - 100 мг/сут. пожизненно и клопидогрель 75 мг/сут. не менее 12 месяцев.

НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ принимать статины - препараты, которые существенно снижают смертность за счет уменьшения образования холестериновых бляшек в сосудах.

7. При возобновлении боли в области сердца, в левой лопатке и руке необходимо срочно вызвать «Скорую помощь». В этом случае может понадобиться повторная коронарография.

Строго придерживаясь вышеуказанных рекомендаций, можно быть уверенным в улучшении качества жизни на долгое время.

Ну а чтобы всем нам как можно дольше не понадобился тромболизис или стентирование, необходимо осознавать факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и принимать меры к их раннему выявлению.

Для этого необходимо проходить диспансеризацию, о которой вам напоминают страховые представители страховой компании, выдавшей полис ОМС. Диспансеризация проводится 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно в возрасте 40 лет и старше - это возраст для прохождения диспансеризации взрослого населения в поликлинике, к которой прикреплен пациент на медицинское обслуживание. Узнать, к какой поликлинике вы прикреплены, можно по телефону, указанному на вашем полисе ОМС.

В профилактике сердечно-сосудистых заболеваний ТАКЖЕ ВАЖНЫ:

1. Контроль массы тела (дробное питание, ограничение сладкого, соленого, жирного, спиртного, газированных напитков, не ешьте на ночь).

2. Контроль артериального давления (исключить коктейли-энергетики, ведение дневника АД: измерение АД утром и вечером, при необходимости чаще).

3. Сокращение потребления соли.

4. Контроль сахара в крови.

5. Соблюдение гипохолестериновой диеты с добавлением в рацион рыбьего жира и растительных масел.

6. Уход от стрессов.

7. Прием витаминов и микроэлементов.

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