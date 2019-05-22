Врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров: Опорный университет - это командная и профессиональная работа коллектива!

24 мая Алтайский государственный университет - опорный вуз региона - отмечает свое 46-летие. Врио ректора АлтГУ, доктор экономических наук, профессор Сергей Бочаров рассказал «КП» о сегодняшнем дне университета и планах на будущее.

Ориентиры определены

- Сергей Николаевич, Вы более полугода руководите АлтГУ. Как Вы представляете его развитие в ближайшее время?

- Я назначен врио ректора 26 сентября 2018 года. Если говорить о стратегии развития АлтГУ, то еще при прежнем ректоре был задан вектор развития, основанный на последовательной реализации программно-целевого подхода. В 2017 году стартовала Программа развития АлтГУ, разработанная коллективом, утвержденная ученым советом вуза и согласованная с Минобрнауки Алтайского края. Она рассчитана до 2021 года. Программа задает ориентиры трансформации вуза в сфере образования, науки, кадрового потенциала, системы управления, материально-технической и социально-культурной инфраструктуры, в аспекте развития местных сообществ, городской и региональной среды. Свою задачу как руководителя вуза вижу в обеспечении эффективной реализации этой программы!

- Университет - это, прежде всего, образовательная составляющая. Недавно под Вашим руководством АлтГУ успешно прошел государственную аккредитацию…

- Да, приказ Рособрнадзора опубликован 30 апреля. АлтГУ был признан прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности в отношении всех заявленных уровней профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки сроком на 6 лет. Проверке подлежали 28 укрупненных групп специальностей по 205 образовательным программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. АлтГУ более двух лет готовился к этой ответственной процедуре. В ходе самой экспертизы коллектив показал слаженную командную и профессиональную работу, соответствующую статусу опорного университета региона, которая по достоинству была отмечена экспертами. Еще раз хочется поблагодарить всех коллег, внесших свой вклад в подготовку университета к аккредитации!

IT-технологии, биомедицина и космос

- Что нового АлтГУ предложит абитуриентам в 2019 году?

- Мы внимательно следим за рынком профессий. Ежегодно обновляем свои образовательные программы, стремимся к тому, чтобы они были ориентированы на приоритеты социально-экономического развития Алтайского края и стратегические проекты, реализуемые в рамках программы развития университета. В 2019 году мы предлагаем абитуриентам целый ряд новых программ: «Информационная безопасность банковских и финансовых систем», «HR-аналитика и кадровая безопасность», «Юрист в сфере IT и цифрового права», «Юридическая психология», «Биохимия и биотехнология», «Радиофизические технологии в цифровой экономике», «Дизайн костюма и текстиля» и др.

В АлтГУ успешно развивается химико-фармацевтическое направление. В прошлом году мы набрали 7 человек на программу «Фармация». В этом году открыли программу «Химическая технология» - 10 мест. Это наш вклад в формирование высококвалифицированного персонала предприятий химической и фармацевтической промышленности региона. Уже сегодня интерес к этим студентам проявили компании «Алтайский букет» и «Ренессанс Косметик».

Врио ректора АлтГУ, доктор экономических наук, профессор Сергей Бочаров. Фото из архива вуза.

- Какие научно-исследовательские проекты реализует АлтГУ в 2019 году?

- Прежде всего, это проекты, направленные на инновационное развитие региона. Мы этим активно занимаемся последние 4 года: проекты в области АПК - разработки инжинирингового центра «Промбиотех», проекты в сфере биомедицины и биофармации. Работаем по теме точного земледелия, применения IT-технологий в сельском хозяйстве. Это проект, выросший на заделе международного научного проекта «Кулунда», объединившего усилия биологов, географов, математиков, социологов и экономистов.

Новый проект, один из трех стратегических проектов опорного университета, - «Устойчивое развитие территорий Алтая в трансграничном пространстве». Он направлен на реализацию потенциала устойчивого развития муниципальных образований Алтайского края, повышение их конкурентоспособности за счет динамично развивающейся, территориально сбалансированной экономики, эффективного использования имеющихся ресурсов. В качестве пилотных муниципалитетов взяты Алтайский, Смоленский и Советский районы. В апреле проектная команда под руководством д. э. н., директора МИЭМИС АлтГУ Степана Игоревича Межова посетила эти районы, встретилась с их главами. В результате сформированы направления сотрудничества в области разработки стратегии социально-экономического развития муниципальных образований, новых стандартов качества жизни людей при эффективном сочетании экологически чистых производств с уникальным природным комплексом.

Актуальная для нас область - изучение космоса. АлтГУ входит в международную коллаборацию «TAIGA», реализующую уникальный гамма-астрономический эксперимент класса «мегасайенс» силами университетов России, Германии, Румынии, Италии. Космическая тематика в АлтГУ имеет и прикладной, практический характер. Центр космического мониторинга под руководством д. ф.-м. н., профессора Анатолия Алексеевича Лагутина снимает информацию с космических спутников как для научных исследований, так и для МЧС. На основе этих данных, например, делается прогноз паводковой ситуации в регионе.

Активно идут исследования биоразно-образия в регионе под руководством д. б. н., профессора Александра Ивановича Шмакова. Алтай входит в число регионов с наибольшим разнообразием флоры и фауны. Причем процесс открытия новых видов растений и животных продолжается. Проект поддержан программой развития ООН (UNDP) и Глобальным экологическим фондом (GEF).

Высокая оценка - справедливый результат

- Что сделано в университете для улучшения благосостояния преподавателей и сотрудников?

- На заседании ученого совета АлтГУ 30 апреля 2019 года было утверждено решение об очередном повышении заработной платы работников университета с мая месяца. Это стало возможным благодаря выделению дополнительной субсидии в размере 10 млн рублей, полностью направленной на рост окладной части, а также внебюджетных средств. Общая величина средств, выделенных на цели повышения оплаты труда, в 2019 году составила 11,227 млн руб.

АлтГУ последовательно реализует свои социальные обязательства перед сотрудниками. Основным принципом определения размера оплаты труда является стимулирование активности, направленной на выполнение показателей программы развития опорного университета. Значительная часть коллектива уже воспользовалась предоставленными инструментами для увеличения своего дохода. Средняя зарплата ППС АлтГУ в 2018 году (50,6 тыс. руб.) превысила среднемесячный уровень заработной платы в сфере высшего образования по Алтайскому краю за этот же период (49,79 тыс. руб.). Высокие научные результаты сотрудников будут обеспечиваться финансовой поддержкой и в дальнейшем.

- Что делается для того, чтобы сохранить молодые кадры?

- В 2018 году мы приняли комплексную программу поддержки молодых ученых, имеющую финансовое обеспечение в 10 млн рублей. Молодые ученые АлтГУ - амбициозные, готовые развиваться, посвятить жизнь науке, могут рассчитывать на программу академической мобильности, материальное стимулирование за участие в грантах, разработку методических рекомендаций, написание статей и т. д. Предусмотрено обеспечение жильем в новом студенческом жилом комплексе АлтГУ. Из новых мер в 2019 году планируется ввести внутриуниверситетские гранты для молодых ученых.

- Одна из сильных сторон АлтГУ - успешная «рейтинговая история». Какие высоты в рейтингах достигнуты к 46-летию?

- Назову лишь самые свежие данные. АлтГУ вошел в топ-650 вузов мира в престижнейшем международном рейтинге QS World University Rankings® 2019. Мы входим в топ-100 рейтинга QS Top 50 Under 50 2019 - это рейтинг, индексирующий университеты мира возрастом моложе 50 лет. Пожалуй, самая громкая для нас победа - 58-е место среди вузов мира в международном рейтинге влияния вузов THE University Impact Rankings 2019. Это самая высокая оценка среди вузов России! Возможно, рейтинг польстил нам, но в целом результат справедливый. Рейтинг измеряет успехи вузов в достижении целей ООН в области устойчивого развития. АлтГУ известен своими международными проектами. И мы активно участвуем в деятельности по устойчивому развитию региона. Это наша прямая задача как опорного университета.

В заключение нашей беседы хочу сказать, что университетская жизнь не стоит на месте, у нас всегда много интересных событий. Я с удовольствием приглашаю в Алтайский госуниверситет гостей и новых абитуриентов!