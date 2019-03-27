В Барнауле кокер-спаниель умер от передозировки наркоза при стрижке

На днях барнаульская семья Бойковых повезла своего пса на стандартную процедуру в веткабинет. Кокера-спаниеля Рича нужно было подстричь к весне. Никто и подумать не мог, что обычная стрижка приведет к смерти любимого питомца.

- Рич жил у моей свекрови вместе с еще двумя собаками. Она нашла его около 2,5 лет назад, ему тогда было около девяти месяцев, забрала себе. Его любила вся семья, особенно мой муж Ярослав, он много времени проводил с собакой, Рич всегда ждал его прихода. На стрижку муж возил его каждый год. В этот раз решили найти другую клинику поближе к дому, - рассказывает Марина Бойкова.

Выбор пал на веткабинет «Айболит-Сервис», который находится в поселке Южный. На стрижку супруги повезли собаку вдвоем. Рич был очень резвым и нетерпеливым псом, поэтому подстричь его без наркоза не получилось бы.

Как рассказывает девушка, ассистент ввел собаке небольшую дозу лекарства и сообщил об этом врачу, но пес все равно кусался. После этого врач ввел собаке еще около 2,5 кубов наркоза.

- В тот момент в клинике находилось еще двое пациентов, которыми врач занимался параллельно. Когда Ричу сделали укол повторно, я сидела около стола и видела, как врач ввел ему полную ампулу. Я и понятия не имела, как правильно должна была проводиться процедура, если бы знала, переспросила бы о каждом действии ветеринара, - говорит Марина.

Рич был молодым и активным псомФото: из личного архива героя(ев) публикации

Потом собаку стало потрясывать, и ее вырвало. После этого врач стал перевязывать Ричу морду, чтобы во время процедуры пес не укусил его. Собака стала издавать какие-то звуки, похожие на рычание или похрюкивание.

Обычно стрижка длится не меньше часа, поэтому врач предложил Ярославу с Мариной приехать за собакой позже. Супруги отъехали в магазин и через 20 минут им перезвонили из веткабинета и сообщили печальную новость.

- Мы сразу примчались в клинику, было видно, что врач напуган. Он стал уверять, что собаке провели необходимую реанимацию, но спасти Рича не получилось. Сказал, что ввел ему положенные 2,5 куба лекарства на 20 кг веса. Но когда мы взвесили уже мертвого Рича, он был 10 кг, - возмущенно поясняет девушка.

После случившегося ветврач стал уверять Бойковых, что у собаки были проблемы с сердцем и единственное, чем он может помочь – это бесплатно похоронить пса.

- Наркоза дали терапевтическую дозу, как положено по весу. Это импортное лекарство и даже в случае передозировки оно не приводит к летальному исходу. Мы настоятельно просили хозяина привезти собаку голодной, а пес был с полным желудком. Собака нормально вошла в наркоз, машинка работала громко, поэтому не было слышно биения сердца. Видимо, у пса были проблемы с сердцем, и оно резко остановилось. Мы, конечно, очень сожалеем о случившемся, первый раз такой случай в моей практике, - комментирует случившееся ветеринар Андрей Радюк.

Для Бойковых смерть Рича стала большим шоком, ведь пес был совсем молодым, активным, и, как утверждают супруги, вполне здоровым. Его похоронили в тот же день в лесу. Семья до сих пор находится в стрессовом состоянии, они пока не решили, будут ли обращаться в суд или оставят все как есть.