Прощай «Барнаул»: С крыши еще одного дома сняли "эпохальную" надпись

Еще одной надписью, которая напоминала о целой эпохе, в Барнауле стало меньше. На этот раз сняли буквы «Барнаул» с крыши жилого дома по улице Панфиловцев, 22.

Решение приняли жильцы на общем собрании после обследования металлической конструкции. Понять их можно, за состоянием надписи никто толком не следил, поэтому все это сооружение заржавело и пришло в негодность. Его осталось только выбросить на помойку.

- Буквы на крыше дома находятся с момента его постройки, еще с 80-х годов. Установлены были, так как на первом этаже ранее располагался магазин под названием «Барнаул». Честно говоря, прогулки около дома стали небезопасными. Каждый порыв ветра сопровождается скрежетом. Конструкция шаткая, переживаем, что упадет на кого-то, - цитирует мэрия слова председателя совета дома Людмилы Терентьевой.

Как отметили в администрации Индустриального района, демонтированная конструкция принадлежит дому, решение о ее дальнейшей судьбе будет принято на совете многоквартирного дома.

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Пару лет назад похожую надпись – «Барнаул орденоносный», которая возвещала о подвиге краевой столицы в Великой Отечественной войне - сняли с дома на пересечении Ленина и Димитрова. Тогда горожан до глубины души ранило пренебрежение местных властей, которые препирались с управляющей компанией, пытаясь спихнуть ответственность за содержание конструкции друг на друга. В итоге людей заверили – надпись реконструируют и вернут, но кончилось все тем, что буквы признали не подлежавшими восстановлению.