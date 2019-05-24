Хотели как лучше: ТОП-5 вредителей, завезенные в Алтайский край

В Алтайском крае можно встретить массу представителей флоры и фауны, которые только со стороны кажутся милыми, но на самом деле представляют серьезную угрозу.

1. Американский клен (Клен ясенелистный)

Встретить его можно в любом парке или сквере не только Барнаула, но и любого другого населенного пункта Алтайского края. Изначально он был завезен в Европейскую часть страны.

- Активно для создания лесополос его начали использовать в 50-60-е годы 20 века. На самом же деле выяснилось, что это настоящие бедствие. Он внедряется в лесные экосистемы и подавляет их. Клен не дает возобновляться аборигенным породам – сосне, березе, ольхе и другим растениям. Это страшный древесный сорняк, - говорит Алексей Грибков, координатор группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса РО ОНФ в Алтайском крае.

Садоводы также признаются, что вывести американский клен из огорода тоже очень сложно. Даже если убрать росток, через некоторое время он может появиться в другом месте. Размножается он самосевом и очень быстро, примерно через 6-7 лет наступает стадия плодоношения.

2. Борщевик Сосновского

Крупное травянистое растение. Чаще всего встречается на дачных участках или в городских зарослях, а также на кладбищах и так далее. Является ядовитым растением. Его начали культивировать еще в середине 20 века в качестве кормовой базы для крупного рогатого скота.

- В 80-90-х годах борщевик завезли в Алтайский край. К счастью отмечено, что у нас его не так много, но, тем не менее, он есть, - продолжает Грибков. – Он очень опасен для человека. Вызывает жуткие химические ожоги. Поэтому в Европейской части страны и в частности в Москве его объявили вне закона. Тех, кто с ним не борется – наказывают.

Дело в том, что уже в процессе работы с борщевиком выяснилось, что он очень легко дичает и впоследствии проникает в естественные экосистемы и полностью разрушает их. В листьях и плодах растения содержатся эфирные масла, попадая на кожу, они вызывают сильнейшую чувствительность к ультрафиолету. Как результат – появляются сильнейшие ожоги, которые заживают месяцами.

Биологи по большому счету до сих пор не знают, как с ним бороться. Поэтому-то борщевик все еще встречается в природе.

3. Канадский бобер

Милейшее существо, про которое снято множество мультфильмов, который стал героем рекламы про зубную пасту. Казалось бы, что плохого, но на самом деле, много бобров, тем более в одном месте – это не совсем хорошо. С такой ситуацией столкнулись в Тогульском районе, как раз на месте будущего Национального парка.

- Нашего, аборигенного бобра в свое время уничтожили полностью. А он у нас действительно был. Бобры были наши, родные, они были встроены в природу. У них был набор своих паразитов, своих врагов-хищников, которые регулировали их численность и не давали сильно размножаться. Но затем их полностью истребили, и несколько десятков лет этого зверя не было совсем. Хищники исключили его из своего регулярного рациона. После этого начали завозить бобров с других концов страны, из Белоруссии, из Канады, - рассказывает эколог. – У тех грызунов не было никаких связей с местной средой, и они начали плодиться. В наши дни их численность растет в геометрической прогрессии. Рысь и волк его не ест. Да, егеря жалуются, что из-за его плотин гибнет рыба, но и наши бобры, когда были, тоже строили плотину. Проблема как раз в том, что его сейчас слишком много.

Изначально канадского бобра завезли для развития охотничьего хозяйства и пушно-меховой промышленности. Со временем последняя сошла на нет, а вот грызуны остались.

- В период с 50-70-х годов у меховых предприятий были штатные охотники, у них были свои участки, на которых они промышляли. Из бобра делали шубы, шапки. Отрасль начала умирать, когда стали появляться синтетические материалы. Рынок пушнины перераспределился, и наш бобер стал не нужен, - объясняет собеседник.

4. Американская норка

В 20 веке норку завезли в Алтайский край в местные совхозы для разведения. Время от времени единичных животных выпускали в природу.

- Это делалось для того чтобы можно было добывать пушнину. В итоге она приспособилась в наших условиях. Ее численность начала стремительно расти. Так как норка хищник, она начала разрушать и съедать кладки водоплавающих птиц, тетеревиных птиц, птенцов, - рассказывает Алексей Грибков. – Пока такой уж явной проблемы нет, но угроза, несомненно, есть.

Кстати, помимо канадского и европейского бобра, а также американской норки, для разведения на пушнину в Алтайский край также завозили ондатру и енотовидную собаку. По мнению экологов, все-таки к счастью, не все прижились и смогли активизироваться. Но, тем не менее, по словам сельских жителей, та же енотовидная собака периодически до сих пор встречается и очень вредит домашнему хозяйству.

- В европейской части России енотовидная собака прижилась очень хорошо. Это привело к тому, что она сожрала всю боровую и водоплавающую дичь. У нас же американская норка, к счастью, в целом не составляет конкуренции для других видов, но опять же в европейской части страны она полностью вытеснила аборигенный вид – европейскую норку. Сейчас она занесена в Красную книгу и находится на грани исчезновения, - объясняет специалист.

5. Эхиноцистис лопастный (Колючеплодник лопастный)

По официальному названию сразу не понять о ком идет речь. В народе его называют «бешенный огурец». Это растение очень часто встречается и в городах и на дачах и считается очень злостным сорняком, от которого очень сложно избавиться. Было завезено из Северной Америки.

- Он внедряется в пойменные экосистемы и разрушает их. Его начали использовать в декоративных целях. Он красиво разрастается лианами, «ползет» по стенам. Плоды представляют собой вздутые пупырчатые «огурчики», - говорит эколог. – Изначально его применяли для озеленения, но вскоре он сбежал в дикую природу и одичал. Начал стремительно размножаться. Сейчас он разрушает пойменные леса и экосистемы. Это настоящие бедствие.

Иногда встречаются места, где человеку нельзя пройти – настолько крепки лианы.