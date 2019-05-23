Первый Национальный парк появится в Алтайском крае

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края занялось созданием первого в регионе Национального парка «Тогул». Его главная задача – сохранить в первозданном виде уникальную флору и фауну края.

Инспекторов не хватает

Салаирский кряж, который войдет в состав Национального парка распростерся на территории сразу трех субъектов: Новосибирской и Кемеровской областей, а также Алтайского края. Расстояние - около 300 километров, ширина колеблется от 15 до 40 километров. Самая высшая точка – гора Кивда. Она расположена на границе Солтонского и Целинного районов.

- С 1973 года на этой территории существует заказник «Тогульский», рядом – «Ельцовский». Они исполняют свои функции, но в ходе управления появляется понимание, что тех усилий, которые сегодня предпринимает край, их недостаточно. Именно поэтому появилась инициатива на базе двух заказников создать Национальный парк и присоединить к ним дополнительные территории, - говорит Илья Дудин, начальник отдела особо охраняемых природных территорий Минприроды Алтайского края. – Плюс заключается в том, что мы сможем привлечь федеральное финансирование для охраны природы. Сегодня территорию в 100 тысяч гектар охраняет один егерь, а также периодически мы высылаем опергруппу. Этого явно недостаточно.

Калужница болотнаяФото: Анна СЕМИНА

К сравнению в том же Тигирекском заповеднике работает 20 государственных инспекторов. Они следят за площадью в 40 тысяч гектар.

Вообще изначально предполагалось, что территория Национального парка составит более 160 тысяч гектар. Однако после общественных обсуждений было принято решение несколько сократить площадь. Но вопрос все еще открыт. Есть вероятность, что к проекту может присоединиться часть Солтонского района.

В первую очередь федеральные средства направят на формирование штата инспекторов. Их, как минимум должно быть не менее 40 человек. Помимо этого в каждом из районов будут открыты представительства Нацпарка со старшими по участкам.

Территория туризма

Охрана – это лишь одно из направлений. Также в планах министерства развитие экологического туризма.

- Оно тоже должно быть контролируемо и регулируемо. Согласно действующим правилам, для посещения Нацпарка необходимо будет получать разрешения. Чтобы людям было максимально удобно это сделать, въезд должен быть с каждой стороны, из каждого района. Поэтому-то и требуется штатная обеспеченность, - добавляет Дудин.

Особый охранный статус позволит не пускать на территорию незваных гостей. Сейчас особая угроза исходит непосредственно от человека. В частности со стороны Кемеровской области идет разрушение флоры. Вместо того чтобы охранять территорию, там ее исполосили вдоль и поперек угольными разрезами и карьерами. В то же время на территории Тогульского заказника найдены залежи рассыпного золота. Причем один предприниматель уже получил официальную лицензию на его добычу.

Черневая тайга Салаирского кряжаФото: Анна СЕМИНА

- В итоге этот недропользователь разрыл всю реку, оставил после себя карьер и просто исчез. Рекультивация никакая не была проведена, - говорит Илья Дудин. – Мы добились того, чтобы прекратилась выдача новых лицензий.

Зато в Национальном парке можно развивать туризм, в частности в таких направлениях как познавательный, экологический, научный, экстримальный, водный туризм, пешие походы и многое другое. Задача продумать этот вопрос ляжет на плечи будущей дирекции. Причем по мнению Минприроды, в отличие от добычи того же золота где можно получить «быстрые» деньги, это будет приносить стабильную прибыль на протяжении многих лет и наносить меньший вред.

Флора и фауна под защитой

Задачу создать на территории Алтайского края Национальный парк еще в послании Федеральному Собранию обозначил президент России Владимир Путин.

- Он лично сказал, что парку быть! Сама территория очень ценна и интересна и впервые Салаирский кряж попадет под федеральную защиту. Очень приятно, что именно в нашем регионе, - рассказывает Алексей Грибков, координатор группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса РО ОНФ в Алтайском крае. – Основной объект охраны – это черневая тайга. Эта экосистема уникальна – она сохранила реликтовые элементы, причем в прямом понимании этого слова, Это организм, который сохранился с предыдущих геологических эпох. В черневой тайге есть элементы растительности и животного мира, которые произрастали и обитали здесь еще до ледникового периода!

Кандык сибирскийФото: Анна СЕМИНА

Речь идет о липе сибирской. Когда-то здесь были целые леса, но во время ледникового периода сохранилась лишь небольшая часть. Находится она как раз в Тогульском районе. Помимо этого «остались в живых» еще около 20 видов таких же уникальных растений. Из животного мира до наших дней сохранились многие беспозвоночные существа.

- В частности здесь водится дождевой червь «эйзения Малевича». Он занесен в Красную книгу России. До сих пор была известна единственная точка в мире, где обитает эйзения – это Кемеровская область, - продолжает Грибков. - Но, к сожалению, она была уничтожена угольным разрезом. Каким-то чудом мы нашли ее на территории будущего Национального парка в Алтайском крае.

Конечно, после создания Национального парка под охраной будет вся флора и фауна, но особое внимание будет уделено краснокнижным списочникам. В их числе: черный аист, орел-могильник, большой подорлик, хохлатый осоед, сапсан, филин, воробьиный сыч, бородатая неясыть, речная выдра, аполлон обыкновенный, эйзения Малевича, кандык сибирский, лобария легочная, волчеягодник обыкновенный, белокрыльник болотный, копытень европейский и т.д.

До конца года будет подписано постановление правительства Российской Федерации о создании Национального парка. А в 2020 году должна быть создана дирекция. Сразу после этого начнется разработка плана, что требуется сделать в первую очередь: укомплектовать штат сотрудников, обеспечить транспортную доступность (дороги и мосты) и т.д.

Справка КП

На территории будущего Национального парка обитает 53 вида млекопитающих, 150 видов птиц, три вида земноводных и пресмыкающихся, 16 видов рыб. Из копытных животных на территории обитают лось, марал, сибирская косуля. Среди хищников: обычный волк, рысь, бурый медведь, лисица, ласка, горностай, колонок, американская норка, росомаха. Обычными видами являются барсук, азиатский бурундук и заяц-беляк. На реках и ручьях обитают обыкновенный бобр и выдра. По предварительным материалам флора высших сосудистых растений насчитывает около 700 видов.