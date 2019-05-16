«Электричество – наш друг, но иногда оно может стать врагом»

Впереди каникулы – время прекрасное, но порой школьников, которые летом предоставлены сами себе, подстерегают опасности. Иногда – от незнания простых правил обращения с электричеством. Чтобы от летнего отдыха остались только самые яркие и замечательные впечатления, филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» совместно с «Комсомолкой» запустили видео-проект «Говорят дети».

Юные артисты рассуждают об электричестве так, как умеют только малыши: непосредственно и искренне. Обязательно покажите ролик своим детям, ведь именно такой игровой формат позволит им лучше усвоить важные и нужные знания о безопасности, потому что услышат они их на своем «детском» языке.

На правах рекламы.