«Ваше Солнце должно гореть»: что нужно делать, чтобы жизнь стала лучше

Солнце является одним из самых важных небесных тел в гороскопе. Именно эта огненная звезда отвечает за внутреннюю энергию каждого человека, его индивидуальность и увлеченность по жизни. Практикующий астропсихолог из Барнаула Ксения Комарова считает, что нашему внутреннему Солнцу стоит уделять особое внимание и давать ему необходимое количество энергии.

- Цель каждого из нас - научиться чувствовать свою значимость для мира и жить согласно принципам своего знака, - говорит девушка.

Поэтому есть определенные действия, выполняя которые можно обрести необходимую энергию для жизни и научиться чувствовать свою уникальность. В этом случае универсальных рекомендаций не существует, утверждает барнаульский астропсихолог. Зажигающие Солнце действия индивидуальны и определяются по натальной карте на основе даты, места и времени рождения.

Специально для «Комсомолки» астропсихолог Ксения Комарова составила несколько действий для каждого знака зодиака (обычно специалист формирует персональный список из 15-20 действий – прим. ред.). Эти рекомендации должны стать частью жизни. Они помогут ощущать бодрость и уверенность в себе.

Стихия Огня

Овнам рекомендовано заниматься активным спортом, танцами и носить красный цвет. Львам – больше общаться и играть с детьми. Стрельцам необходимо изучать иностранные языки и заниматься конным спортом или периодически устраивать себе прогулки на лошадях.

Стихия Земли

Чтобы в жизни начались позитивные изменения Тельцам нужно ввести в свои будни занятия рукоделием. Их Солнце также будет гореть от работы с землей и цветами. Для Дев полезны посещения массажа и генеральные уборки. Козерогам стоит добавить к своим привычкам ходьбу по лестнице и планирование дел на каждый день.

Стихия Воздуха

Для Близнецов обязательно ездить за рулем и читать книги. Весам необходимо посещать театр, выставки и галереи, а Водолеям изучать астрологию и вести страницу в соцсетях.

Стихия Воды

Для того чтобы зажечь Солнце, Ракам необходимо чаще собираться с семьей и научиться готовить. Скорпионам заниматься эзотерикой и экстремальными видами спорта. Рекомендация для Рыб - занятия музыкой и бассейн.

- Когда каждый знак будет соответствовать своим природным характеристикам, начнут происходить позитивные изменения как в нашей жизни, так и в законах вселенной. Это является источником счастья и позволяет легко и радостно просыпаться по утрам, улыбаться себе в зеркале и видеть там счастливого и довольного жизнью человека, - утверждает астропсихолог Ксения Комарова.

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