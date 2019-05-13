Гороскоп на 13-19 мая 2019 года для всех знаков зодиака

Началась новая рабочая неделя после долгих майских праздников. Что ждет представителей разных знаков зодиака с 13 по 19 мая – своим прогнозом делится барнаульский астролог Вера Топчеева.

- Учитывая прогнозы, вы можете скорректировать планы и поступки таким образом, чтобы они сыграли лишь вам на пользу. Как говорится, предупрежден — значит вооружен, - говорит Вера Топчеева.

Овен

Овны настроены решительно, полны идей, как повысить свое материальное благополучие, а вовремя сказанное руководству слово или предложенный бизнес-план позволят выделить себя как ценного сотрудника.

Тельцы

Тельцам стоит взять «быка за рога» и наметить цели в финансовой сфере, есть возможности укрепить деловую репутацию и добиться успеха, не нарушая буквы закона, а личная инициатива будет весьма кстати.

Близнецы

Близнецам стоит быть осмотрительнее и не рисковать понапрасну, во избежание недоразумений и разногласий, не ввязываться в дискуссии, а направить свою энергию и интеллектуальные способности в русло дополнительного дохода.

Рак

Раки могут коснуться вопросов партнерства, вызывающих эмоциональное напряжение, и ощутить на себе давление конкурентов, лучше ослабить контроль в отношениях и оставить переговоры на вторую половину недели.

Лев

Львам следует обратить внимание на собственное здоровье, профилактические меры будут способствовать улучшению самочувствия, а трудолюбие и умелая организация дел не останутся незамеченными у вышестоящего руководства.

Дева

Девы смогут показать свое профессиональное мастерство и проявить творческий замысел в деловом аспекте, а честная игра позволит укрепить авторитет и привлечь новых клиентов на уже действующее направление.

Весы

У Весов вероятность разногласий в партнерских отношениях, их может потряхивать от отсутствия компромисса в семье, улучшить взаимоотношения помогут совместные планы вложений, займов или благоустройства жилья.

Скорпион

Скорпионы проявят выносливость и работоспособность, укрепляя деловые связи, налаживая партнерство и отсекая всё лишнее и ненужное, по пути успевая приобретать практические навыки и шлифовать свое мастерство.

Стрелец

Стрельцам полезно заняться укреплением здоровья, оттачивать профессиональное мастерство, проявляя трудолюбие и системный подход и в том, и в другом, что принесет стабильные дивиденды. Сейчас не время экспериментов и авантюр.

Козерог

Козероги берут на себя ответственность за всё происходящее, но это вряд ли скажется на укреплении авторитета, стоит направить внимание на творческие проекты, общение с детьми и романтические отношения.

Водолей

Водолеям важно сконцентрироваться на поступающей информации во избежание ложных выводов и сплетен, благоприятны духовные практики, уединение, вторая половина недели способствует укреплению отношений в семье.

Рыбы

Рыбам природная интуиция поможет избежать некоторых недоразумений и неоднозначных тем, а встречи, поездки, переговоры способствуют укреплению деловых связей, налаживанию нужных и выгодных контактов.