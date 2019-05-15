В Барнаулку слили моторное масло: рыба не пострадала

13 мая барнаульцы в социальной сети сообщили о том, что в районе Старого базара в реку Барнаулку слили нефтепродукт – на поверхности воды образовались радужные пятна. Загрязненная вода вытекла в Обь. Корреспондент «Комсомолки» выяснил подробности загрязнения реки в центре краевой столицы, в том числе, чем грозит подобная выходка окружающей среде.

Мазут в Барнаулке (Barnaul22).Видео из паблика Барнаул 22.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Росприроднадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай выезжал на место загрязнения. По его словам, специалисты взяли необходимые пробы для проведения экспертизы. Изначально сообщалось, что на поверхности реки был обнаружен мазут, но эксперты опровергли доводы горожан: скорее всего, это моторное масло.

Источником загрязнения стала ливневая канализация на Социалистическом проспекте, которая принадлежит комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. Однако, как отметил собеседник, загрязняющие вещества, скорее всего, попали в ливневку благодаря автолюбителям. Но штраф все равно придется оплачивать городскому комитету.

По данным источника, загрязнение, определенно, не является безопасным. Предположительно, в ливневку было вылито от пяти до 15 литров жидкости. К счастью, нефтяное пятно покрыло реку тонкой пленкой лишь в определенных местах. Рыба при этом не пострадала. Для Оби данное загрязнение так же не значительно.

Напомним, 15 августа еще одна барнаульская река Пивоварка изменила свой цвет на мутно-молочный. Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку и выяснила, что причиной этого стало попадание в воду загрязняющих веществ из ливневой канализации от улицы Малахова.