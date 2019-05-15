Где в Барнауле покормить белок

С наступлением тепла тысячи жителей Барнаула стремятся проводить свободное время на улицах города, в парках, скверах и аллеях. Прогулку можно сделать еще интересней, если отправиться туда, где живут белки, и покормить их. Мы собрали для вас ТОП-5 мест, где вы наверняка встретите этих милых пушистых зверьков.

Парк «Изумрудный»

В одном из старейших парков Барнаула живут две белочки. Они буквально стали символом «Изумрудного», который последние 10 лет переживает не самые лучшие времена. Знают пушистиков не только взрослые горожане, но и детишки, которые посещают планетарий. Они регулярно подкармливают их орешками, яблоками и морковкой. Одна из белочек общительная и с большим удовольствием берет еду из рук, а другая – более аккуратная, к людям идет с настороженностью.

Парк-отель «Лесные дали»

В парк-отеле «Лесные дали» самая благоприятная среда для белочек: далеко от города, много елей, а людей мало. Но при этом животные весьма контактные – они с удовольствием знакомятся с посетителями парка, а иногда их даже можно встретить на своем балконе или на карнизе. В самом парке считают, что встретить белочку – к счастью.

Санаторий «Барнаульский»

Дружелюбные пушистые белки проживают и на территории этого санатория. Правда, сами гости говорят, что в еде они стали более разборчивы – простые семечки уже не кушают, а предпочитают кедровые. Легко прыгают на руку и принимают дары, которые им принесли. Кстати, на территории парка уже не первый год проживает семья бурых медведей.

Дендрарий

В барнаульском дендрарии живет семья белок, правда найти их – дело не из легких, так как площадь парка превышает 10 га. Но если вы решите прогуляться по дендрарию, который, кстати, в этом году все-таки откроется после страшного шторма прошлым летом, захватите с собой немного орешков и оставьте под деревьями.

Парк «Лесная сказка»

В парке «Лесная сказка» живут 20 белок. Два года назад их специально вырастил и выпустил на волю Барнаульский зоопарк. Белки бегают по парку, с удовольствием берут у гостей еду. Если вы не увидели зверька, то можно оставить лакомства в кормушках, которые висят на деревьях.

Кстати

Белки любят грызть орехи, семена, фрукты, ягоды, грибы и желуди. Запрещено девать пушистикам соленый крекер, кириешки, чипсы, сыр и миндаль.