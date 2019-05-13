В Барнауле пенсионерка выбросила с седьмого этажа собаку. Это утверждают очевидцы в социальных сетях. ЧП произошло в доме по адресу Чеглецова, 62. Как стало известно «КП», в однокомнатной квартире проживала молодая женщина, двое ее маленьких детей и пожилая мама.

Соседи уверяют, что собаку якобы сбросила пенсионерка, страдающая психическим расстройством. Дети в этот момент находились на улице. Примечательно, что сам момент, как кто-то выбрасывал собаку с балкона, никто не видел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/708328" frameborder="0"></iframe> Очевидцы: в Барнауле пенсионерка выкинула собаку с седьмого этажа.Видео: Ольга Хопкова

- Я опросила соседей, они говорят, что у бабушки бывали вспышки агрессии. Но я не берусь утверждать, что это сделала именно она – в доме чисто, животные ухожены - сейчас в квартире остались две собаки. Видно, что о них заботились. На балконе были следы когтей, знаете, собак запирали на балконе, там везде тумбочки и стулья, думаю, что щенок выпал сам. Мы потом вместе с дочкой этой пенсионерки эту собаку похоронили, - рассказал зоозащитница Ольга Хопкова.

- Мама не могла этого сделать, не знаю, как это произошло, - говорила Надежда зоозащитнице.

В городской полиции рассказали, что они зарегистрировали сообщение, сейчас проводится проверка.

- Там некого наказывать, Надя с детьми уже наказаны жизнью с психически больной матерью. И сделать ничего нельзя, крошечная комната и четверо, не считая собак, - говорит зоозащитница.

Подобный случай произошел 21 апреля. 32-летняя девушка выбросила из окна четвертого этажа собаку за то, что она нагадила в квартире. Собака выжила. Ее подобрали волонтеры и отвезли в ветклинику. Хозяйке-живодерке теперь предстоит отвечать за жестокое обращение с животным.