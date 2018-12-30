«Дед Мороз» в трусах на сноуборде прокатился по центру Барнаула

Парень в костюме Деда Мороза, в одних трусах, прокатился по центру Барнаула. Свое приключение он опубликовал в интернете.

Барнаулец Савелий Согр занимается тем, что снимает провокационные ролики, тиражирует их и тем самым зарабатывает себе популярность и, соответственно, лайки. Его последняя выходка в центре города – далеко не первая в этом году. Неделю назад он уже наряжался Дедом Морозом и катался на сноуборде по парковке торгового центра, привязанный веревкой к автомобилю. Прохожих он поздравлял с наступающим Новым годом и дарил конфеты. Надо отметить, что горожане воспринимали его с улыбкой. Кто-то просил дать «пять», а кто-то накидывался на сладости и звонко хохотал.

sogrsaveliy "Дед Мороз" прокатился в трусах по центру Барнаула

- Поздравил Барнаул С Наступающим Новым Годом! И вас я поздравляю С Наступающим и дарю вам такое веселое видео, я хотел снять его ещё 1 месяц назад и вот все получилось, - писал сам Савелий в своем Instagram.

Он сам поставил условие, что если этот ролик наберет больше ста комментариев, то он проедет по аллее на проспекте Ленина на сноускейте, в трусах и халате Деда Мороза. Надо сказать, что это даже вызовом не назовешь. За неделю парень собрал на этом видео почти 4,5 тысячи лайков, а уж комментариев вовсе не счесть.

Накануне Савелий все же опубликовал видео о том, как он, наряженный в халат Деда Мороза, в трусах катится по проспекту Ленина.

- В такую погодку самое-то. С наступающим Новым годом, друзья! – говорит экстримал.

Кстати, пользуясь случаем, он снова кидает вызов – до Нового года хочет набрать пять тысяч подписчиков. И это у него уже получилось. На данный момент за его страницей следит уже почти 5300 человек. А еще Савелий обещает, что за самый креативный комментарий сделает сладкий подарок.