2018-12-30T14:28:38+03:00
Общество

«Дед Мороз» в трусах на сноуборде прокатился по центру Барнаула

До Нового года он хотел набрать себе 5 тысяч подписчиков
Анна СЕМИНА
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Выходка "Деда Мороза"Выходка "Деда Мороза"Фото: скриншот сайта
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Парень в костюме Деда Мороза, в одних трусах, прокатился по центру Барнаула. Свое приключение он опубликовал в интернете.

Барнаулец Савелий Согр занимается тем, что снимает провокационные ролики, тиражирует их и тем самым зарабатывает себе популярность и, соответственно, лайки. Его последняя выходка в центре города – далеко не первая в этом году. Неделю назад он уже наряжался Дедом Морозом и катался на сноуборде по парковке торгового центра, привязанный веревкой к автомобилю. Прохожих он поздравлял с наступающим Новым годом и дарил конфеты. Надо отметить, что горожане воспринимали его с улыбкой. Кто-то просил дать «пять», а кто-то накидывался на сладости и звонко хохотал.

sogrsaveliysogrsaveliy
"Дед Мороз" прокатился в трусах по центру Барнаула
3840 отметок «Нравится»54 комментариевInstagram

- Поздравил Барнаул С Наступающим Новым Годом! И вас я поздравляю С Наступающим и дарю вам такое веселое видео, я хотел снять его ещё 1 месяц назад и вот все получилось, - писал сам Савелий в своем Instagram.

Он сам поставил условие, что если этот ролик наберет больше ста комментариев, то он проедет по аллее на проспекте Ленина на сноускейте, в трусах и халате Деда Мороза. Надо сказать, что это даже вызовом не назовешь. За неделю парень собрал на этом видео почти 4,5 тысячи лайков, а уж комментариев вовсе не счесть.

Накануне Савелий все же опубликовал видео о том, как он, наряженный в халат Деда Мороза, в трусах катится по проспекту Ленина.

- В такую погодку самое-то. С наступающим Новым годом, друзья! – говорит экстримал.

Кстати, пользуясь случаем, он снова кидает вызов – до Нового года хочет набрать пять тысяч подписчиков. И это у него уже получилось. На данный момент за его страницей следит уже почти 5300 человек. А еще Савелий обещает, что за самый креативный комментарий сделает сладкий подарок.

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