Изменить свой бизнес за 8 часов!

30 мая в Барнауле при поддержке Медиагруппы FM-Продакшн состоится авторский тренинг Александра Белгорокова "Маркетинг и продажи для первых лиц".

Мероприятие будет полезно владельцам бизнеса, коммерческим директорам для разработки эффективных маркетинговых стратегий и уменьшения инвестиций в рекламе без потери в продажах, а также руководителям отдела продаж, выстраивающих эффективную структуру своего отдела.

Александр Белгороков - руководитель Belgorokov business school - abbschool.ru, автор и ведущии более 1000 программ для повышения эффективности работы бизнеса любого масштаба. Консультант в области маркетинга и продаж более чем 40 отраслеи экономики.

Авторский тренинг будет посвящен более десяти важным вопросам в маркетинге и продажах.

Главными преимуществами тренинга "Маркетинг и продажи для первых лиц" являются многочисленные конкретные рекомендации из разных областей работы отдела продаж и маркетинга. Это те решения, которые прошли проверку практикой на реальных рынках с реальными продавцами и реальными клиентами.

Регистрация по тел: 27-18-16. Полную программу мероприятия вы можете узнать здесь.

На правах рекламы.