Дедушка, которому вместо медпомощи предложили вызвать попа, идет на поправку

Вопиющий случай произошел в майские праздники на Алтае. Пенсионеру из Новоалтайска врач предложил вызвать попа вместо оказания своевременной помощи. Как сейчас себя чувствует пожилой мужчина, узнал корреспондент «Комсомольской правды».

Что случилось

68-летнему жителю Новоалтайска стало плохо 2 мая, он жаловался на боли в животе и тяжесть, родственники вызвали бригаду скорой помощи. Пенсионеру становилось все хуже. Прибывшие на место врачи оценили его состояние как достаточное для перевозки в больницу.

Но дежурный врач при осмотре в больнице имени Литвиненко, по словам внучки потерпевшего, повел себя крайне непрофессионально. Пенсионер уже с трудом разговаривал и не мог описать свое состояние, внучка начала перечислять его жалобы, а сотрудник медучреждения вспылил и отказался от дальнейшего осмотра, посоветовав «вызвать попа», видимо, надеясь на помощь высших сил.

Спустя час ожидания на помощь подоспел другой врач из реанимации. Он назначил мужчине рентген, после его изучения пенсионера отправили сразу же в реанимацию. Врачи диагностировали разрыв желудка с внутренним кровотечением.

Помощь все же оказали

Пенсионер находился в тяжелом состоянии до 3 мая. Врачи-реаниматологи провели откачку жидкости из желудка, вскоре мужчину перевели из отделения реанимации.

- Сейчас состояние дедушки удовлетворительное, желудок его больше не беспокоит, ему уже можно принимать пищу, правда, только в жидком виде. Нам повезло с врачом, помощь оказывал заведующий отделением хирургии Олег Кузьменков. Выписать должны были 8 мая, но было принято решение еще понаблюдать за состоянием, теперь мы увидим дедушку только после праздников, - рассказала внучка пострадавшего Ксения.

Минздрав провел проверку

В учреждении проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что была оказана своевременная помощь, а родственники и СМИ якобы нашли проблему там, где ее не было.

- Пациент был принят на госпитализацию в первые 2 минуты от момента доставки бригадой скорой помощи, о чем свидетельствуют официальная информация скорой медицинской помощи и запись в журнале приемного покоя. Время от момента поступления пациента в приемный покой до транспортировки в отделение составило 20 минут по данным записи камер наблюдения, – сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

- Мы провели беседу с пациентом, в личном разговоре он сказал, что претензий по поводу оказания помощи не имеет, лечением доволен, а то, что происходило в приемном покое, уже не помнит, - рассказала и.о. главврача Наталья Дуга.

Родственники с проверкой не согласны

Внучка потерпевшего сообщила, что они не пришли к общему мнению с руководством больницы.

- Мы с проведенной проверкой совершенно не согласны, так же, как и с записями в больничных листах, наш юрист уже готовит документы и мы будем подавать в суд с требованием отстранения врача от работы, - рассказала Ксения.

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