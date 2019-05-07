2019-05-07T10:56:26+03:00
Общество

К чему снятся кладбище и покойники в Родительский день

Своим мнением поделились алтайский астролог, шаман и психолог
Иван ОЛЕКСЮК
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Знамение или послание подсознания?Знамение или послание подсознания?Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Родительский день поминают всех усопших и наводят порядок на могилках. Есть даже поверье, что в этот день усопшие на кладбищенских воротах ждут своих живых родственников. Часто перед Радоницей кому-то снятся покойники.

- Мне в последнюю неделю снятся странные сны. В первом я что-то упорно искала на кладбище, но так и не смогла найти, при этом встретила там своих умерших родственников, а сегодня перед Родительским днем я ходила договаривалась по поводу своих похорон. Что это может значить? - спросила редакцию читательница «Комсомолки» Лина Аксёнова.

Чтобы ответить, мы спросили мнение астролога, шамана и психолога.

- По снам всегда нужно смотреть, что приснившееся значит лично для вас. Если покойник тянет к себе, подтекстом может быть предупреждение, он хочет на что-то обратить внимание. Если умерший во сне вам что-то вручает или говорит, стоит поразмыслить, может быть, это дар от Рода, новые возможности. Для каждого важна связь с Родом, поддержка Рода и, учитывая нашу родовую лояльность, в нашей жизни проигрывается много родовых сценариев. Часто события в нашей жизни повторяются (кусочек судьбы маминой сестры, кусочек прабабкиной... и т.д.), не говоря уже о том, что наши родовые поколения пережили несколько войн, репрессий, бедствий, - рассказала барнаульский астролог Вера Топчеева.

Алтайский шаман уверяет, что через такие сны покойные пытаются о себе напомнить.

- Возможно, покойники хотят, чтобы их помянули, пришли к ним. С другой стороны, покойники могут сниться к смене погоде, например снегу. Так проявляет себя богиня смерти Мара. Но вообще, сегодня, 7 мая, одних из самых лучших дней в году – луна и солнце растут, у Венеры особое положение, «семерка» - число жизни. То есть все говорит о том, что сегодня день для живых – нужно радоваться, строить планы, начинать новые дела. Если вы будете поминать близких, плохого тоже не будет. Можете зажечь свечку. Но тут есть нюанс – ее нельзя зажигать от спичек. Они пахнут серой, вся бесовщина любит этот запах и приходит. Кто свечи так зажигает, тот бесам служит. Лучше всего зажигать свечу от очага или солнце – через увеличительное стекло. Это самый чистый огонь. Лучше только огонь от молнии. Раньше верили, что такой огонь осветил разум и сердца людей, его берегли как зеницу ока, - рассказал алтайский шаман Артем Игнатенко.

Психологи считают, что через сны наше подсознание пытается донести важную информацию, дать ответы, которые постичь через логику не удается.

- Сны - сфера бессознательного. Фрейд и Юнг не зря уделяли им особое внимание. С помощью сновидений наше подсознание пытается донести до нас в метафорическом виде что-то важное. Но толковать сны может лишь тот, кто их видит, потому что один и тот же образ может иметь абсолютно разные значения для разных людей. Все зависит от культурного контекста и личного опыта. Например, у одних кладбище ассоциируется с потерей, болью и смертью, а для других – это место может не значит ничего особенного. Кто хочет разобраться в своих снах, есть универсальный рецепт. Для этого нужно записать на бумаге свой сон, выписать ключевые фигуры – кладбище, покойник, могила и т.д. – и для каждого символа написать по пять ассоциаций. Они помогут понять истинное значение своего сна, и как он связан с текущей ситуацией в жизни, - говорит практикующий психолог Психологического центра для детей и взрослых ЛАД Елизавета Панёвина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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