2019-05-07T09:16:48+03:00
Общество

Правда ли, что 7 мая – самый лучший день в году

Об этом рассказывает алтайский ведический астролог Светлана Черемсина
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Из архива КПИз архива КП
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7 мая – самый лучший день в году. Это сообщение пестрит везде и всюду. Мол, Солнце и Луна сегодня находятся в самых сильных положениях. А это значит, что все задуманное и начатое в этот день исполнится, принесет успех, прибыль, будут происходить чудесные события, сбываться мечты и т.д. Насколько все это правда, мы решили узнать у профессионального ведического астролога Светланы Черемсиной.

- В священных текстах действительно написано, что в этот день полезно что-то начинать. Однако 7 мая 2019 выпадает на вторник – а это не самый лучший день для начинаний. Управитель вторника Марс переходит в этот день в недружественный знак. Планета удачи Юпитер 7 мая также находится в очень нестабильном положении. Венера, отвечающая за карму брака и зачатие, тоже подходит к границе знаков воды и огня, это ослабляет планету. Юпитер и Сатурн в ретроградном движении замедляют все начинания и дела, - поясняет Светлана.

В итоге получается, что запускать новые проекты, бизнес, проводить свадьбы, зачинать детей 7 мая - не самая лучшая идея. Крупные покупки, подписание важных документов тоже лучше отложить.

- А вот для почитания своего Рода и духовных усилий время действительно самое лучшее. Пишите планы и намерения, помогайте, участвуйте в благотворительности, молитесь за свой Род. Возьмите обет, аскезу, дайте себе обещание стать лучше в чем-то. Только давайте конкретное обещание. Четко проговаривайте или запишите - что вы будете делать теперь иначе, – советует ведический астролог.

Также, по мнению специалиста, еще одним важным моментом является ваше состояние, в котором вы будете пребывать в этот день. Уделите этому внимание и время.

- Очень важно не переживать о материальных потерях. Не переживать, не скорбеть, не бороться с собой или врагами, не есть мясной пищи, не погружаться в материальные наслаждения, - рассказывает Светлана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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