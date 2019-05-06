«Повезло, что жива»: после ДТП в такси жительнице Барнаула грозит инвалидность

Жительница Барнаула, которая 22 апреля попала в страшную аварию по пути в аэропорт, теперь восстанавливается после операции. Из-за сильной травмы позвоночника врачам пришлось установить молодой девушке металлические пластины.

Когда Наталью Гилеву после ДТП привезли в Краевую клиническую больницу, то срочно направили на рентген. Жительница Барнаула вспоминает - это было многочасовое испытание с адскими болями.

После того, как снимки были на руках у врача, он сообщил девушке, что у нее перелом позвоночника. На тот момент у Натальи не двигались ноги, а только судорожно дергались, и очень болело все тело, но девушка старалась не думать о плохом.

- В любом случае справлюсь, думала я тогда. Мне повезло, что осталась жива. А когда врач сказал, чтобы я не беспокоилась и что ходить я буду, то счастью не было предела, - вспоминает Наталья.

Сначала ей сообщили, что необходимую операцию сделают через 3-4 дня, а пока нужна подготовка. Но через какое-то время врач вернулся в палату и сказал девушке, что операцию необходимо сделать срочно.

- Оказывается, у меня было очень сильное повреждение позвоночника, и если операцию сделали бы через 3-4 дня, связь позвоночника с правой рукой была бы потеряна навсегда. Рука висела бы на мне безжизненным растением всю жизнь. Операбельный срок травмы составлял 8 часов, я буквально «запрыгнула в последний вагон», - говорит девушка.

Со слов Натальи, операция прошла хорошо, за что она очень благодарна своему врачу. Но вот после девушке было тяжело. Ее тело болело, ноги сводило судорогами, было сложно даже сделать глоток воды.

Жительница Барнаула рассказала «Комсомолке», что проведет в больнице еще минимум месяц, а возможно даже три. Все это время Наталье нужно носить специальный корсет на шее. До сих пор девушку мучают сильные боли, у нее пока не работает правая часть тела и рука. Наталье прописали лечебную физкультуру, чтобы тело начало нормально функционировать после травмы. Но на реабилитацию у жительницы Барнаула может уйти до двух лет.

За все это время водитель такси, который признался, что уснул за рулем, не оказал девушке никакой помощи. По факту ДТП уже возбудили уголовное дело.

- Мне установили металлические пластины, поэтому будут ограничения на всю жизнь и инвалидность. Сейчас в больнице думаю только о своём здоровье. Хочу, чтобы водитель задумался о своём поступке и осознал, что нужно нести ответственность за свои дела, - сказала Наталья Гилева.

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