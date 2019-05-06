«Адская боль»: выжившая в ДТП под Барнаулом рассказала подробности аварии

22 апреля под барнаульским аэропортом произошла серьезная авария: автомобиль такси врезался в столб линии электропередач. Выжившая девушка – Наталья Гилева - рассказала подробности ДТП, пишет «Московский Комсомолец на Алтае».

Девушка с запасом в 30 минут заказала такси до аэропорта. Сразу же, как Наталья села в авто, таксист заявил, что, если от сумки, поставленной на сиденье, останутся грязные следы, пассажирка отправится на автомойку. Девушке показалось такое поведение странным, но она не заострила на этом внимание и ответила, что сумка абсолютно чистая.

По дороге в аэропорт она слушала музыку в наушниках, однако за 500 метров до точки назначения водитель резко развернул машину и врезался в столб. Опора упала, а основной удар пришелся на заднюю часть такси.

- После столкновения он повернулся ко мне и радостно сообщил, что цел! Мое же тело сковала адская боль. Рядом лежал столб. Я поняла, что в эту секунду могла уже умереть, - пишет пострадавшая.

Девушка выбралась из машины и закричала от боли.

- Я понимала, что у меня серьезная травма, что даже прикасаться ко мне сейчас опасно. Но на просьбы оставить меня в покое он не реагировал. Все тащил и тащил куда-то. Вероятно в ад. Я кричала, звала на помощь… Вокруг было много людей. Врезались мы очень эпично, каждая проезжающая мимо машина останавливалась посмотреть. Но никто ко мне не подходил, - добавила Наталья.

На крики помощи к Наталье подошел мужчина. Она объяснила, что опасается перелома, и попросила убрать от нее водителя, который, по её мнению, является виновником аварии. Вскоре приехала полиция. Девушка в разговоре с ними отметила, что полет придется отменить. В ответ на это один из правоохранителей предложил написать ей заявление.

- Я умирала от боли, не могла двигаться… А он предлагал писать заявление. Серьезно? – отметила девушка.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую в городскую больницу.

- Но это уже другая история, - подытожила Наталья.