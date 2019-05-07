Родительский день: поминать усопших алкоголем – грех

Барнаульский священник Александр Микушин считает, что поминать усопших в Родительский день нужно не спиртным, как это многие привыкли делать, а молитвами и помощью нуждающимся.

Трапеза и помощь

Радоница в этом году выпала на 7 мая, и сегодн многие отправятся на кладбища, где покоятся их родные и близкие. Зачастую в этот день поднимают стопку-другую и добрым словом вспоминают тех, кого с нами нет. Отец Александр Микушин считает, что лучше в День поминовения усопших не выпивать.

– Многие люди в этот день едут на кладбища, где приводят в порядок после зимы могилки и поминают родных и близких спиртными напитками. Это не характерно для христианского обряда поминовения, потому что этот обряд подразумевает раздать детям и бездомным людям милостыню, а также помочь тем, кто нуждается в нашей помощи, – рассказывает отец Александр. – Трапеза не возбраняется, но алкоголя на столе быть не должно, это неправильно поминать усопших спиртным.

В Алтайской епархии отмечают, что придя на кладбище, надо зажечь свечку, совершить литию, затем прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного.

– Не нужно есть или пить на кладбище, особенно недопустимо лить водку на могильный холм этим оскорбляется память мертвого. Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба «для усопшего» является пережитком язычества и не должен соблюдаться в православных семьях. Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному, – отмечают в епархии.

Молитва и работа по дому

По словам отца Александра, если у вас в Родительский день стоит выбор, куда пойти – в храм или на кладбище, то сходите лучше в храм. А на кладбище можно съездить завтра или в ближайшие выходные.

– С самого утра сегодня в храмах пройдут утренние богослужения, после которых начнутся заупокойные богослужения. Помолитесь за тех, кого нет с нами, поставьте свечи. Если вы не можете в Радоницу отправиться в храм или на кладбище, прочтите молитву дома, – рассказал священник.

Он также отметил, что работа по дому и в огороде в Родительский день не возбраняется.

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