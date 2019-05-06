Как в Барнауле в Родительский день будет ходить транспорт
В День поминовения усопших, 7 мая, до кладбищ Барнаула будет ходить бесплатный общественный транспорт. Доехать до мест захоронений своих родных и близких можно с 7:00 до 18:00 на автобусах или трамваях.
Черницкое кладбище
- станция Депо №1 – остановка «Кордон» (15 вагонов):
- остановка «Кордон» – Черницкое кладбище (15 автобусов).
Новомихайловское кладбище
- ЛДП «Урожайный» – Новомихайловское кладбище (33 автобуса).
Власихинское кладбище
- площадь Текстильщиков – Власихинское кладбище (8 автобусов);
- улица Антона Петрова – остановка «Депо №3» (2 вагона).
Гоньбинское кладбище
- гипермаркет «Алтай» – кладбище села Гоньба (2 автобуса).
Затонское кладбище
- микрорайн Затон – кладбище мирорайона Затон (1 автобус).
Всего в Родительский день на бесплатной линии будут работать 59 автобусов и 17 вагонов электротранспорта.
По традиции, на кладбищах в этот день будут установлены поливочные машины с запасом воды, организована торговля напитками, продуктами питания, рассадой и ритуальной продукцией. Всем желающим будут выдавать инвентарь и мешки для мусора.
Кстати
До +25 градусов ожидается в Барнауле 7 мая, а это значит, что может существенно возрасти число пожаров. Спасатели просят не сжигать сухую траву на кладбищах, иначе это может привести к неконтролируемому палу.
ИСТОЧНИК KP.RU