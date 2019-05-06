2019-05-06T14:07:16+03:00
Общество

Как в Барнауле в Родительский день будет ходить транспорт

За проезд до кладбища и обратно платить не нужно
Дарья САВЕНКО
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Всего в Родительский день на бесплатно линии будут работать 59 автобусов и 17 вагонов электротранспорта.Всего в Родительский день на бесплатно линии будут работать 59 автобусов и 17 вагонов электротранспорта.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В День поминовения усопших, 7 мая, до кладбищ Барнаула будет ходить бесплатный общественный транспорт. Доехать до мест захоронений своих родных и близких можно с 7:00 до 18:00 на автобусах или трамваях.

Черницкое кладбище

- станция Депо №1 – остановка «Кордон» (15 вагонов):

- остановка «Кордон» – Черницкое кладбище (15 автобусов).

Новомихайловское кладбище

- ЛДП «Урожайный» – Новомихайловское кладбище (33 автобуса).

Власихинское кладбище

- площадь Текстильщиков – Власихинское кладбище (8 автобусов);

- улица Антона Петрова – остановка «Депо №3» (2 вагона).

Гоньбинское кладбище

- гипермаркет «Алтай» – кладбище села Гоньба (2 автобуса).

Затонское кладбище

- микрорайн Затон – кладбище мирорайона Затон (1 автобус).

Всего в Родительский день на бесплатной линии будут работать 59 автобусов и 17 вагонов электротранспорта.

По традиции, на кладбищах в этот день будут установлены поливочные машины с запасом воды, организована торговля напитками, продуктами питания, рассадой и ритуальной продукцией. Всем желающим будут выдавать инвентарь и мешки для мусора.

Кстати

До +25 градусов ожидается в Барнауле 7 мая, а это значит, что может существенно возрасти число пожаров. Спасатели просят не сжигать сухую траву на кладбищах, иначе это может привести к неконтролируемому палу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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