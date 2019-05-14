Вся правда о комарах: почему они любят пиво и боятся дабстеп

Про комаров, коих в Алтайском крае великое множество, ходят настоящие легенды. Кто-то считает, что они больше предпочитают блондинок, а кто-то уверен, что отпугнуть их может запах ванили.

Что правда, а что откровенная ложь, «Комсомолка» спросила у доктора биологических наук, члена Русского энтомологического общества Людмилы Комаровой.

Миф №1: комары реагируют на запахи человека

Всем давно известно, что человека кусают в основном самки комаров. Кровь им нужна для продолжения рода. Самцы же могут питаться нектаром и соком растений. Именно поэтому, отправляясь на прогулку, не стоит обливаться духами. Комар-самец может принять вас за цветочек и укусить. Кровь он пить не будет, но неприятные ощущения в месте укуса останутся. В идеале не стоит пользоваться дезодорантами с ярким запахом. Доказано – меньше всего комаров привлекает запах чистого тела. Так что перед выходом на улицу просто примите душ.

- Перед тем как отправиться в лес будет достаточно помыться, а если нет такой возможности, можно протереть себя бактерицидными влажными салфетками без запаха, - говорит Людмила Комаров.

Миф №2: комары любят пиво

Это правда. Если быть точнее, комары вовсе не брезгуют попить крови человека, который слегка пригубил. Так что любителям пикников надо быть начеку.

- Это действительно так. Я проводила эксперимент, и было замечено, что у пивных киосков довольно много комаров. Но впоследствии от них появлялся приплод с аномалиями: несколько сросшихся усиков, либо шишкообразные наросты и так далее. Так что можно с уверенностью сказать, что их там что-то привлекает. Но и наносит вред, - уверяет наш эксперт.

Миф №3: комары не любят дабстеп

Некие ученые доказали, что частоты, на которых звучит дабстеп (музыка, темп которой порядка 130-150 ударов в минуту, с доминирующим низкочастотным «комканным» басом) отпугивает насекомых.

- Это вполне может быть так. Много лет назад, когда к нам приезжали иностранные коллеги, они привозили с собой некие приборы, со стороны напоминающие ручки, и крепили на одежде, когда ходили в тайгу. Эти «ручки» постоянно жужжали на определенной чистоте, но человеческому уху это было неслышно. При этом комары к нашей группе даже не подлетали, - вспоминает Людмила Комарова.

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Однако, по словам специалиста, в том случае, если май будет дождливый и теплый, то тогда самки комара могут выйти из анабиоза и начнут откладывать яйца (подробнее).