2019-05-13T11:03:53+03:00
Общество

Всплеска численности комаров на Алтае не ожидается

Правда, по словам специалистов, все зависит от погодных условий, которые сложатся в мае
Анна СЕМИНА
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Если май будет жарким, но дождливым, то жителей Алтайского края не спасут и репеллентыЕсли май будет жарким, но дождливым, то жителей Алтайского края не спасут и репеллентыФото: Олег УКЛАДОВ
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Кое-где в Алтайском крае уже начали появляться ненавистные всеми комары, но пока их единицы.

По словам специалиста, пока погодные условия складываются таким образом, что комаров очень мало для текущего времени года.

- Учитывая еще тот фактор, что было много птиц, есть основания полагать, что комаров в этом сезоне будет немного. Всплеска, я думаю, тоже не будет, - рассказывает доктор биологических наук, член Русского энтомологического общества Людмила Комарова. – Но возможен и другой прогноз. Если май будет дождливый, а температура поднимется выше +20 градусов, тогда самки могут выйти из анабиоза, начнут спариваться с самцами и откладывать яйца. Тогда при застаивании воды буквально через неделю мы может получить огромный приплод комаров.

Правда, есть и другой исход событий: если май все же будет дождливым, но прохладным, то яйца, отложенные самками в воду, попросту погибнут.

- Температура окружающей среды от +4 до +8 – очень низкая для развития комаров, - добавляет эксперт.

Кстати, за последние годы изменился видовой состав кровососущих насекомых, обитающих на территории Алтайского края.

- Я обнаружила несколько видов комаров, которых у меня никогда в коллекции не было. Пока я не описываю их как новые, так как мне надо изучить виды европейских. Также появляются полосатые комары, которых еще путают с опасными тигровыми из Южной Азии. Наших же в народе называют «матросики». Все они неопасные и не разносят никакие заболевания, - говорит Комарова.

Тех же людей, кто не представляет своего лета без «газового баллончика» в сумочке, эксперт успокаивает – даже на новые виды комаров привычные репелленты действуют. Так что не стоит беспокоиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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