Отопительный сезон завершается в Барнауле

Со вторника, 7 мая, в Барнауле завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление сегодня же подписал глава города Сергей Дугин.

Это значит, что ресурсоснабжающим организациям поручено обеспечить повсеместное отключение отопления.

- Это связано с тем, что температура воздуха в течение пяти суток не опускалась ниже плюс восьми градусов, - отмечают в пресс-службе мэрии.

Стоит отметить, как и ранее собственники жилых и нежилых помещений могли принять самостоятельное решение о досрочном отключении подачи теплоснабжения. К слову, чуть раньше отопительный сезон завершился в Бийске. 6 мая глава города Александр Студеникин также в связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха подписал постановление о повсеместном «отключении» батарей. Весь процесс энергетики должны были завершить за сутки. Также 7 мая завершается отопительный сезон и в Рубцовске. Накануне постановление подписал глава города Дмитрий Фельдман.

Что касается тепловых испытаний, то они начнутся уже со следующей недели. В частности в Барнауле горячее водоснабжение по контуру ТЭЦ-3 отключат уже в понедельник, 13 мая. Точно такая же схема ждет жителей Бийска. Подключат воду 5 мая и в столице региона и в наукограде. По Рубцовску даты еще не озвучены.

По данным Сибирской генерирующей компании отключение в Барнауле по контуру ТЭЦ-2 состоится 17 июня и продлится опрессовка до 10 июля.

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