2019-04-29T13:16:14+03:00
Общество

«Тебя живым увидел… Советский воин – Родины освободитель»

В канун Дня Победы на «Алтай-Коксе» записали проникновенное видео
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В канун Дня Победы на «Алтай-Коксе» записали проникновенное видео.Предоставлено пресс-службой

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Без пафоса и лжи – стихи от сердца написал газовщик коксового цеха Александр Юдин. Строчку за строчкой их читают его товарищи. У каждого есть свой герой той войны, о котором помнят дети и внуки. Это стихотворение – живое послание нас, сегодняшних, тем, кто ушел в Вечность. Навсегда оставив в истории высший образец мужества и человечности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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