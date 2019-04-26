Двое барнаульцев поборются за место в шоу «Песни»

Во втором сезоне популярного музыкального шоу «Песни» на ТНТ выступили сразу несколько барнаульцев, но повезло лишь двоим. Продолжат борьбу за попадание в команды Николай Шорин (псевдоним CLAY) и Вадим Капустин. В преддверии следующего этапа артисты поделились своими впечатлениями о шоу.

Уроженец Барнаула и вокалист группы «Triangle Sun» Вадим Капустин уже известен в музыкальных кругах как состоявшийся артист. Но сам музыкант считает, что «Песни» - это шаг к чему-то новому:

- В нашей стране ещё так много людей, которые не знают о моем творчестве. Поэтому эфир на телевидении в рамках шоу и является шагом к тому, чтобы донести своё творчество до широкой аудитории. Приятно получать сообщения от людей с тёплыми словами благодарности. Ведь именно благодаря шоу они открыли для себя мое творчество!

После успешного прохождения в следующий этап Вадим Капустин нашел общий язык с членом жюри Бастой.

- Как оказалось, контакта и некой «химии» получилось больше с Бастой. Он знаком с моим творчеством по предыдущему моему музыкальному проекту. Тимати был настроен более радикально в своём желании услышать песню именно на русском языке, но для Басты язык песни не имеет особого значения и он просто хочет слышать ещё больше красивых, качественных песен и музыки, - говорит Вадим.

Не обошлось и без теплых воспоминаний о родном Барнауле, в который музыкант планирует прилететь уже этим летом:

- В конце июня планирую прилететь в Барнаул вновь. Я очень люблю центр города, кинотеатр «Россия», ведь именно там я много тусовался в молодости, танцевал брейк-данс и частенько пел с гитарой в руках. Всякий раз, когда возвращаюсь в любимый город, переживаю эти тёплые чувства вновь.

А вот семья Николая Шорина (CLAY) специально прилетела на съемки, чтобы поддержать певца. Барнаулец рассказывает, что не видел родных с августа 2018 года.

- Это абсолютный сюрприз! После всех поворотов событий на сцене, выйти за неё и понять, что моя семья здесь, на площадке, и они видели всё, что происходило - это сумасшествие и невероятная радость одновременно. Там, на площадке, эмоции зашкаливают, каждая секунда может решить твою судьбу. И приезд родителей - глоток воздуха, возможность разделить радость с самыми близкими людьми, - рассказывает Николай.

Эмоциональная поддержка артисту действительно не помешала, пока он ждал решения членов жюри, понервничал не на шутку:

- В тот момент весь мир переворачивался внутри меня. Я был уверен, что хорошо исполнил песню, по крайней мере, достойно для того, чтобы пройти дальше. Когда Баста сделал свой выбор, я уже представлял в голове, как собираю вещи, прощаюсь со всеми и еду домой. Но после фразы Тимати «никто…», сердце провалилось в пятки окончательно, и я смирился с отрицательным выбором продюсеров. Затем Тимати добавил «…кроме CLAY», и моей радости не было предела!

Барнаулец считает, что самое главное в этом шоу - самобытность участников, поэтому говорить о конкуренции ему тяжело.

- Все слишком разные для того, чтобы вести буквальную борьбу. У каждого из нас свой авторский материал, свои мысли, способы их подачи и выражения. Мое мнение, что о прямой конкуренции здесь говорить тяжело. Главное - правильно подавать своё видение и музыку. А дальше всё зависит от предпочтений Басты и Тимати, и, конечно же, от качества исполнения, - отмечает CLAY.

Узнать, попадут в команды к продюсерам наши земляки или нет, барнаульцы смогут уже в эти выходные. В эфирах шоу в субботу в 20:00 и воскресенье в 18:30 на ТНТ.

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