Павел Воля о Полине Холод: Надо иметь характер, чтобы прийти после того, как тебя выкинули

Жительница Барнаула 24-летняя Полина Холод стала участницей шоу "Песни" на ТНТ - девушка успешно прошла кастинг. Программу с ее участием вышла в эфир 13 апреля. Девушка исполнила песню "Элемент". Причем она является автором слов и соавтором музыки.

"Песни" на ТНТ: Полина Холод, "Элемент".Видео с www.youtube.com

Отметим, что Полина приняла участие в телешоу во второй раз. Но в прошлом сезоне не смогла пройти в финал. Это особо отметил Тимати.

- Полина, это непростой маршрут - заново обнуляться, проходить. Но ты вышла на эту сцену, пройдя перед этим огромную селекцию Ты хороший автор и пишешь хорошие песни. Давай посмотрим, что из этого можно сделать. Но в следующий раз нужно будет гораздо больше, чем сейчас, - подчеркнул певец и член жюри.

Ведущий Павел Воля также добавил, что на самом деле надо иметь очень сильный характер, чтобы прийти после того, как тебя выкинули.

За кулисами счастливая Полина поделилась:

- Я даже ничего не поняла! Все так быстро прошло!

Полине 24 года. Холод – это псевдоним. Производное от фамилии Холодова.

- Друзья называют меня "Холодок", "Холодочек", и я очень люблю, когда ко мне так обращаются. На имя Полина могу не откликнуться с первого раза, а вот на Холод – всегда, - признавалась ранее певица.

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