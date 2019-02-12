Артист из Барнаула пришел в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

Телеканал ТНТ запускает новый сезон шоу «ПЕСНИ», в котором Тимати и Баста будут помогать музыкантам со всей страны пробиваться на большую сцену и делиться со зрителями своими историями. Истории – слово не случайное: судьбы участников проекта волнуют его создателей не меньше, чем музыка или тексты.

На этот раз в шоу участвуют не только юные и никому не известные артисты, но и вполне сложившиеся авторы, у которых за плечами уже есть внушительный музыкальный опыт. Со своими песнями к Тимати и Басте пришел 46-летний уроженец Барнаула Вадим Капустин – бывший участник популярной московской группы Triangle Sun и автор сольного проекта Isaac Nightingale.

- Если публика интересуется музыкой артиста, то это лишь разжигает аппетит узнать и самого человека получше, – говорит Вадим, – Чем он дышит, какие книги читает, какие его любимые блюда, чем он интересуется и вдохновляется? Всегда важно быть открытым для своей аудитории, ведь искусство – это общее достояние, и оно социально. Я рад, что благодаря участию в шоу «ПЕСНИ» я смогу познакомить аудиторию ТНТ с моей современной и англоязычной музыкой.

Сморите новый сезон шоу «ПЕСНИ» с 16 февраля в 20:00 на ТНТ!

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