Барнаульцы пожаловались на нечищеные дороги после апрельского снегопада

На прошлых выходных, которые оказались едва ли не по-летнему теплыми, было трудно поверить, что уже в понедельник, 15 апреля, Барнаул накроет сильнейший снегопад. Между тем прогноз сбылся. Уже вечером на городских дорогах ситуация заметно осложнилась.

Одной из основных проблем стало то, что подавляющее большинство автомобилистов поверили ранней весне и уже давно поставили летнюю резину. Из-за снежной каши, которая с вечера образовалась на городских дорогах, многие буквально крадучись добирались до дома, спровоцировав, таким образом, серьезные заторы.

Барнаульцы пожаловались на нечищеные дороги после снегопадаФото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 16 апреля в Барнауле было морозно, и утром на некоторых дорогах появились колеи. Передвигаться на автомобиле в таких условиях не только неудобно, но и опасно. Конечно, не обошлось без мелких аварий. При этом горожане остались недовольны тем, как с последствиями стихии справлялись коммунальные службы города.

– Мне пришлось оставить машину на полпути на работу. Такое ощущение, что дороги в Барнауле не чистили вообще! И это после такого снега. В администрации опять понадеялись, что все само растает за ночь?! – задался вопросом читатель «Комсомолки» Андрей Прокудин, позвонивший утром в нашу редакцию.

Наряду с этим горожане активно обсуждают сложившуюся дорожную ситуацию в популярных пабликах.

– 4 WD и летняя резина. Нормально проехал. Главное - не газовать и держать дистанцию. Так что, народ, аккуратнее. Думайте не только о себе, но и о других, – написал Александр Шубин в сообществе «Barnaul22».

– На переднем приводе то же самое… Приводы, резина… Главное – мозг! – добавил комментарий Алексей Дубровин.

– Нормальная погода. Вчера вечером обратно зимнюю резину обул, – написал Артем Пантелеев.

Барнаульцы пожаловались на нечищеные дороги после снегопадаФото: Олег УКЛАДОВ

Тем временем в пресс-службе городской администрации сообщили, что дорожники «Автодорстроя» устраняют последствия снегопада. Ночью с помощью пескоразбрасывателей были обработаны реагентами спуски, подъемы и наиболее опасные участки дорог. Уже днем дорожники продолжили посыпать магистрали песчано-соляной смесью.

В администрации Барнаула заверили, что по состоянию на 12 часов на линии работало 99 единиц техники. Среди них пескоразбрасыватель, десять коммунальных машин со щетками, которые подметали проезжую часть от снега. Тротуары очищали пять тракторов со щетками. Для борьбы с наледью привлекли девять автогрейдеров. Также на очистку города от снега вышли 16 тракторов с ковшами, девять фронтальных погрузчиков и 37 самосвалов.